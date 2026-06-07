La mejora salarial de Cataluña tumbada por los docentes duplica a la ofrecida en la Comunidad

Los docentes de la Comunidad Valenciana llevan meses mirando hacia Cataluña. Primero fueron las movilizaciones. Los sindicatos catalanes abrieron el camino con concentraciones, manifestaciones y jornadas de paro para reclamar mejoras laborales y salariales. Ahora, mientras la enseñanza pública valenciana afronta una huelga indefinida que ya supera las cuatro semanas de duración, las organizaciones catalanas más combativas amenazan con intensificar la presión tras el rechazo de la mayoría del profesorado a la última propuesta del Govern.

En ambas regiones la lucha docente va mucho más allá de los salarios y afecta a las ratios, las plantillas, la inclusión educativa, las instalaciones, entre otras demandas.Si bien, la comparación (de lo que ya se ha firmado parcialmente) entre ambos territorios resulta inevitable. La mejora salarial pactada en Cataluña prácticamente duplica la comprometida aquí, aunque la fotografía completa está llena de matices, contradicciones y paradojas que van mucho más allá de las cifras.

La última de ellas se produjo este jueves. El 65 % de los docentes que participaron en la consulta organizada por la mayoría sindical (USTEC, CGT e Intersindical) rechazaron el preacuerdo salarial firmado entre la Generalitat de Catalunya y USTEC, el sindicato mayoritario, el de Secundaria ASPEPC, CCOO y UGT (afines estos dos últimos al Gobierno de Salvador Illa). Pese a ello, el Govern ha confirmado que aplicará el pacto porque cuenta con el respaldo de organizaciones que suman más del 50 % de la representación sindical en la mesa sectorial.

La situación contrasta con la vivida en la Comunidad Valenciana. El acuerdo salarial impulsado por la Conselleria de Educación fue suscrito por CSIF y ANPE, organizaciones, de corte conservador, que representan aproximadamente el 30 % de la mesa sectorial. En este caso, STEPV, UGT y CC OO se han negado a rubricarlo, avalados por una aplastante mayoría del profesorado que participó en su referéndum (un 91 % de 30.014 docentes), entre otras cosas, porque ven insuficiente la oferta salarial y reclaman una subida de hasta 500 euros mensuales para recuperar el 20 % del poder adquisitivo perdido desde 2010.

Comparativa de los salarios que percibirán los maestros catalanes y valencianos tras los últimos acuerdos / Fernando Fernández

Más allá de la batalla sobre la legitimidad de los acuerdos, la comparación económica es llamativa. Las tablas salariales muestran que la Generalitat catalana ha comprometido un esfuerzo retributivo significativamente superior al de la administración valenciana. En Primaria, el incremento autonómico acumulado alcanza los 384,79 euros mensuales, frente a los 200 euros previstos por la Generalitat Valenciana. En Secundaria, la diferencia es prácticamente idéntica: 389,55 euros frente a 200 euros.

Sin embargo, la comparación exige tener en cuenta que ambas ofertas tienen duraciones distintas. El valenciano está diseñado para desplegarse entre 2026 y 2028, mientras que el catalán se prolonga un año más, hasta 2029. Ese cuarto ejercicio acaba siendo determinante para explicar buena parte de la distancia final entre ambas propuestas.

Un profesor catalán de ESO ganará 5.453 euros desde que se aplique el acuerdo y un valenciano, 2.800

La primera gran diferencia aparece ya en el momento de cobrar las subidas. En Cataluña, el incremento previsto para 2026 tendrá efectos retroactivos desde enero y se abonará sobre las catorce pagas del año. Eso supone que un profesor de Secundaria recibirá un pago acumulado de 1.557 euros y un maestro de Primaria 1.538 euros, según un estudio elaborado por el inspector educativo jubilado Fernando Fernández. En la Comunidad, por el contrario, el primer tramo del acuerdo autonómico (75 euros mensuales) comenzará a aplicarse a partir de septiembre de 2026. Como consecuencia, el abono correspondiente al primer año se limitará a cinco mensualidades, incluida la paga extraordinaria, con un importe de 375 euros.

La diferencia se multiplica cuando se analiza todo el recorrido de ambos acuerdos. Según el análisis del mismo autor, un profesor de Secundaria catalán acumulará entre 2026 y 2029 un total de 5.453 euros derivados de la aplicación del pacto. En la Comunidad, el importe acumulado previsto es de 2.125 euros. En el caso de los maestros valencianos, la cifra es la misma.

Proyección de lo que ganarán los docentes catalanes y valencianos de Secundaria entre 2026 y 2029 / Fernando Fernández

El preacuerdo catalán incluye un complemento para los tutores

Hasta 2028 las trayectorias salariales presentan una evolución relativamente parecida. De hecho, fuentes sindicales reconocen que el recorrido valenciano podría considerarse homologable al catalán durante esos tres primeros años. La gran brecha aparece en 2029, cuando la Generalitat catalana incorpora un nuevo incremento de 114,06 euros mensuales para Primaria y de 115,05 euros para Secundaria. Esa última subida, inexistente en el acuerdo valenciano, acaba disparando la distancia entre ambos sistemas retributivos.

Otro elemento relevante es el complemento de tutoría. En Cataluña afecta a más de la mitad del profesorado y alcanza en 2029 los 72,71 euros mensuales en Primaria y los 100,25 euros en Secundaria. Con este plus incluido, un maestro catalán percibiría 3.131 euros mensuales frente a los 2.908 euros previstos para un docente valenciano. En Secundaria, la diferencia se sitúa en 3.528 euros frente a 3.261 euros.

Docentes con billetes falsos de 75 euros con la cara de Pérez Llorca en la concentración de Educación / Germán Caballero

¿Qué cobrarán los profesores en la Comunidad?

La Conselleria de Educación defiende, no obstante, que el acuerdo valenciano debe analizarse junto al Acuerdo Marco estatal para los empleados públicos. Según la información difundida por el departamento autonómico, la mejora autonómica aportará una subida lineal de 200 euros mensuales brutos para todos los docentes, repartida en tres tramos: 75 euros en 2026, otros 75 euros en 2027 y 50 euros en 2028. A ello se sumarán los incrementos salariales derivados del acuerdo estatal, que se aplicarán sobre el salario consolidado de cada ejercicio. Esto se traducirá en que, al final, los valencianos ganen 400 más, pero también que los catalanes perciban 600 euros más.

Las estimaciones oficiales apuntan a que un maestro sin sexenios pasará de percibir 2.529 euros mensuales brutos a 2.915 euros en 2028, una mejora del 15,3 %. Un maestro con tres sexenios alcanzará los 3.365 euros. En Secundaria, un profesor sin sexenios llegará a los 3.268 euros mensuales y uno con tres sexenios alcanzará los 3.718 euros.

La evolución salarial del profesorado con el acuerdo firmado entre el Consell, CSIF y ANPE, según Educación / INFORMACIÓN

La paradoja final es que el acuerdo económicamente más ambicioso se ha encontrado con una fuerte contestación entre el profesorado catalán, mientras que el valenciano, pese a prever incrementos notablemente inferiores, ha sido presentado por el Consell como un paso decisivo para acercar los salarios docentes valencianos a los de otras comunidades autónomas. Dos gobiernos de distinto signo político, dos modelos de negociación sindical y dos acuerdos con resultados muy diferentes, pero que reflejan una misma realidad: la mejora salarial se ha convertido en una de las principales demandas de una profesión que, tanto en Cataluña como en la Comunidad, reclama mucho más que una subida en la nómina.