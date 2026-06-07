El Mercado Central de Alicante, a punto de irse a Campoamor

El mes de junio de 1976 entró con ganas de protagonismo en Alicante. En un pleno municipal extraordinario se esbozó la idea de llevar el Mercado Central a Campoamor. Una de esas propuestas que con el prisma del tiempo se ven bizarras, como el teleférico o el centro de congresos en el Benacantil. Aquella idea revolucionaria se debatió en una moción presentada por la comisión delegada de mercados y mataderos que presidía Joaquín Berenguer. En la misma se expuso la peliaguda situación de los mercados municipales de la ciudad y la medida más transgresora fue la de mover el Central a Campoamor, concretamente a los solares resultantes de lo que eran entonces las dependencias benéficas de la Diputación.

Entrada a la pedanía de El Moralet.

Aquello generó todo un terremoto de debate en la calle puesto que también se proponía que el solar del Mercado Central, en pleno Alfonso el Sabio, se convirtiera en una plaza con aparcamiento subterráneo. Sobre el resto de mercados también se habló e incluso se puso sobre la mesa la creación de uno en San Blas, una demanda histórica de uno de los barrios más importantes de Alicante que sigue sin tenerlo. «Se prevé adquirir una parcela en el polígono de San Blas para tal fin». Nunca se concretó. Del de Benalúa dijeron que estaba llamado a desaparecer, engullido por el de Babel. Tampoco ocurriría.

No sólo el asunto de los abastos ocupaba la semana porque aquélla fue también la de la elección de la representante de las Hogueras. En la edición de 1976 la Bellea del Foc fue María Remedios Sirvent Quiñonero, de la comisión de Ciudad de Asís. «Es el momento más maravilloso de mi vida», indicó tras ser coronada en una gala celebrada en el Teatro Principal. Sus damas fueron María del Carmen Pillado, Suny Senabre, Beatriz García y María Dolores Sánchez. No quedaba atrás la ansiada llegada de la autovía, anunciada incluso en páginas de publicidad: «No hay ciclistas, ni peatones, ni cruces al mismo nivel, sus adelantamientos se facilitan al no venir vehículos en sentido contrario…».

Como hoy, tal semana como ésta pero de hace 50 años, los profesores, en este caso del CEU, también luchaban por una subida salarial. Después de más de tres horas de deliberación con el patronato, hubo acuerdo para los sueldos de los profesores y del personal no docente. Se fijó un incremento de 9.000 pesetas sobre un sueldo de 30.000, cantidad que se incrementaría en octubre con otras mil y enero, con otras dos mil. Otros tiempos.

El Mercado Central, a punto de irse a Campoamor

Fueron también días de varios robos de calibre; el más sonado, en la fábrica de Tri-Naranjus del Llano del Espartal. Los propietarios de la empresa Cítricos y Refrescantes denunciaron aquellos días la sustracción violenta de 150.000 pesetas en metálico y de un talón bancario por valor de 15.000. También andaban revueltos en El Moralet porque el teléfono no llegaba y eso que los vecinos habían reunido 58.000 pesetas, como les había solicitado el consistorio. El alcalde de la partida, Joaquín Torregrosa, presentaba su enfado porque en el Ayuntamiento no daban explicación. Quien sí movía ficha era el Gobierno Civil, que cambiaba a su máximo representante: Benito Sáez González-Elipe se marchaba a Pontevedra y su cargo lo ocuparía Luis Fernández y Fernández Madrid, hasta entonces delegado provincial de Información y Turismo de Barcelona.

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En deportes el Calpisa seguía con paso firme en la Copa y se imponía en cuartos de final al Barça en el pabellón, pese a contar con la baja de Perramón, sancionado por un altercado con la grada culé en el partido de ida. Con el campeonato de fútbol acabado, los fichajes comenzaban a producirse: Felipe Mesones llegaba al banquillo del Elche, Arsenio renovaba un año por el Hércules, que se desprendía de Juan Carlos, fichado por el Valencia a cambio de 30 millones más Sancayetano y Ferrer Díaz.