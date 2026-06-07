El tiempo en Alicante: el sol y las altas temperaturas se instalan en la provincia

Alicante vive este domingo 7 de junio una jornada plenamente estable y de carácter veraniego. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé cielos poco nubosos o despejados en la mayor parte de la provincia, sin precipitaciones y con temperaturas agradables en la costa y más cálidas en las comarcas interiores. El viento soplará flojo, con predominio de componente este y nordeste en el litoral durante las horas centrales del día.

La estabilidad atmosférica será la nota dominante durante toda la jornada. La nubosidad será escasa y el ambiente resultará soleado desde primeras horas de la mañana, con valores térmicos propios de principios de verano. Además, no hay avisos meteorológicos activos por fenómenos adversos en la provincia.

El tiempo en Alicante

Alicante capital disfrutará de una jornada muy estable y soleada. La probabilidad de lluvia es prácticamente nula y el viento de componente este ganará algo de intensidad durante la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 20 y los 27 grados. La humedad será relativamente elevada durante la madrugada y las primeras horas del día, mientras que las rachas de viento podrán alcanzar puntualmente los 40 km/h.

El tiempo en Elche

Elche afronta un domingo marcado por el sol y la estabilidad atmosférica. No se esperan precipitaciones y el ambiente será cálido durante las horas centrales.

Las temperaturas se moverán en valores plenamente veraniegos, con máximas cercanas a los 30 grados y mínimas suaves durante la madrugada. El viento soplará flojo, predominando la componente marítima durante la tarde.

El tiempo en Benidorm

Benidorm tendrá una jornada muy agradable junto al mar, con cielos poco nubosos o despejados durante prácticamente todo el día.

Las temperaturas oscilarán entre los 19 y los 26 grados. El viento de nordeste y este será moderado en algunos momentos, con rachas que podrían alcanzar los 40 km/h en zonas expuestas del litoral.

El tiempo en Elda

Elda mantendrá el ambiente estable y soleado de los últimos días. El calor será más perceptible durante la tarde, aunque sin alcanzar valores extremos.

Las temperaturas rondarán los 30 grados de máxima, con mínimas suaves y ausencia de precipitaciones.

El tiempo en Torrevieja

Torrevieja vivirá una jornada tranquila y muy favorable para las actividades al aire libre. El sol dominará durante todo el día y no se esperan lluvias.

Las temperaturas se mantendrán contenidas por la influencia del mar, con un ambiente cálido pero agradable y viento flojo de componente este.

El tiempo en Orihuela

Orihuela volverá a situarse entre los municipios más cálidos de la provincia. La jornada comenzará con abundante nubosidad baja, pero el cielo tenderá a poco nuboso conforme avance el día.

Las temperaturas alcanzarán valores cercanos a los 30 grados durante las horas centrales, con mínimas alrededor de los 20 grados y sin riesgo de precipitaciones.

El tiempo en Alcoy

Alcoy tendrá una jornada estable y soleada, con temperaturas agradables durante la mañana y un ambiente más cálido por la tarde.

No se esperan lluvias y la nubosidad será escasa en toda la comarca.

El tiempo en Dénia

Dénia disfrutará de un domingo plenamente veraniego, con muchas horas de sol y escasa nubosidad.

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Las temperaturas serán suaves junto al litoral y el viento de componente marítima ayudará a mantener una sensación térmica agradable durante toda la jornada. No se esperan precipitaciones.