La Aemet lo confirma: esta es la principal causa de que cada vez haya más noches tropicales

Las noches tropicales y tórridas se han convertido en un fenómeno cada vez más frecuente en muchas zonas, también fuera de los grandes núcleos urbanos. La Agencia Estatal de Meteorología ha explicado a través de sus redes de difusión las razones por las que cada vez vivimos más noches bochornosas y cuál de ellas es la principal.

Según la Aemet, hay dos elementos que ayudan a entender por qué cada vez se registran más noches con temperaturas elevadas. Por un lado, está el calentamiento asociado a las actividades humanas. Por otro, el crecimiento de la isla de calor en las grandes ciudades, también de origen antrópico.

El verano desembarca en Alicante: 31 grados de máxima y posibilidad de noches tropicales / Héctor Fuentes

Qué papel tiene la isla de calor urbana

La isla de calor urbana influye en las temperaturas nocturnas de las ciudades. Este fenómeno está relacionado con el crecimiento urbano y puede favorecer que las noches sean más cálidas dentro de los grandes núcleos de población que en las zonas rurales y naturales que las rodean.

Sin embargo, la Aemet matiza que este factor no explica por sí solo el aumento de noches tropicales y tórridas. La razón es que este incremento también se está observando fuera de las ciudades, en estaciones alejadas de las islas de calor urbanas. Y es que el calor se está extendiendo.

El ejemplo en la Comunidad Valenciana

La Agencia Estatal de Meteorología ha puesto como ejemplo los datos de los últimos diez días en dos puntos distintos: el observatorio de Viveros, en València, y el Tancat de Mília, al sur de l’Albufera.

En el observatorio de Viveros de València se han registrado siete noches tropicales en los últimos diez días. En cambio, en el Tancat de Mília, una estación alejada de las islas de calor urbanas, se han registrado cinco.

El dato es relevante porque demuestra que las noches tropicales no se limitan al interior de las ciudades. Incluso, según la Aemet, ha habido noches más cálidas en el Tancat de Mília que en el observatorio de Viveros, que además está situado en una de las zonas más frescas de la ciudad.

Por qué no es solo un problema urbano

La comparación entre los datos de ambos observatorios nos sirve para entender el peso relativo de cada factor: si el aumento de noches tropicales y tórridas dependiera únicamente de la isla de calor urbana, el fenómeno debería concentrarse sobre todo en las grandes ciudades.

Pero la Aemet señala que también se están incrementando fuera de ellas. Por eso, aunque el crecimiento de la isla de calor urbana ha influido, no es el elemento principal.

La causa principal del aumento de noches tropicales

La Aemet lo resume de forma clara: de los dos factores citados, el cambio climático tiene más peso. La principal causa del aumento de noches tropicales y tórridas es el cambio climático inducido por las actividades humanas, aunque también influye el crecimiento de la isla de calor de las grandes ciudades.