La Aemet advierte: estabilidad meteorológica con ascenso de temperaturas en la provincia de Alicante

La Agencia Estatal de Meteorología ha pronosticado una semana de temperaturas en ascenso y estabilidad meteorológica. Ya durante la jornada de hoy lunes el tiempo arranca despejado y soleado en la mayor parte de los municipios de la provincia de Alicante, con termómetros en ascenso que podrán ser especialmente calurosos en el interior, con municipios como Elda o Alcoy superando los 30 grados en el mercurio. En el litoral, este marcará valores más suaves aunque la humedad hará el resto, con sensación de bochorno aún mayor solo suavizada por el viento de sureste que podrá aliviar la sensación de humedad.

Alicante

Día de estabilidad y cielo despejado, con ambiente claramente cálido: la máxima rondará los 28 grados y la mínima se quedará cerca de los 19 grados. El viento soplará con brisa del sureste, suficiente para suavizar a ratos la sensación de bochorno. No se esperan lluvias.

Elche

El calor será protagonista desde media mañana, en una jornada soleada que dejará una máxima alrededor de los 31 grados y una mínima próxima a los 18 grados. El viento, de componente sur, irá en régimen de brisa, sin grandes sobresaltos. Sin lluvia a la vista.

Benidorm

Con el mar cerca, el día se presenta tranquilo y con cielo despejado, y temperaturas más contenidas: máxima en torno a los 25 grados y mínima cerca de los 19 grados. Entrará brisa del sureste, agradable para paseos y playa. No se esperan lluvias.

Elda

Ambiente muy cálido en el interior, con cielo despejado y una máxima que podrá alcanzar los 31 grados, mientras la mínima bajará hacia los 15 grados. El viento será flojo, con brisa intermitente que apenas aliviará en las horas centrales. Jornada sin lluvias.

Torrevieja

Noche suave y día soleado, con una mínima que no bajará de los 20 grados y una máxima alrededor de los 26 grados. La brisa del sureste acompañará buena parte del día y hará más llevadero el calor. Sin rastro de lluvia.

Orihuela

Panorama plenamente veraniego, con cielos despejados y un ascenso notable de la temperatura: máxima cerca de los 32 grados y mínima alrededor de los 18 grados. El viento será flojo, con brisa del sureste a ratos. No se esperan lluvias.

Alcoy

El día alternará nubes y claros, con un ambiente igualmente cálido: máxima sobre los 32 grados y mínima en torno a los 15 grados. Podría aparecer alguna lluvia débil y muy puntual, más por la tarde que por la mañana. Viento flojo del norte, sin gran incidencia.

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Dénia

Jornada de cielo despejado y ambiente cálido pero llevadero, con máxima alrededor de los 27 grados y mínima cerca de los 17 grados. El viento de levante soplará como brisa agradable, especialmente en la costa. Sin lluvias previstas.