Alicante reactiva la urbanización del último suelo libre en Playa de San Juan con tres años de retraso

El Ayuntamiento de Alicante lo vuelve a intentar con el último suelo libre en Playa de San Juan y anuncia la urbanización del entorno, cuyo inicio estaba previsto para el 2023. La actuación prevé invertir 5,2 millones en el desarrollo de más de 114.000 metros cuadrados, en los que se proyectan viviendas (475, con al menos un 30 % de protección pública), zonas verdes y áreas deportivas.

La Junta de Gobierno Local tiene previsto dar luz verde este martes al proyecto de urbanización del Sector 2 del PAU 5, que limita con el municipio de El Campello, tras más de 20 años de tramitación. En el entorno, se dedicarán 16.807 metros cuadrados a zonas verdes que se han localizado a lo largo del trazado del ferrocarril . Además, se contemplan otros 12.135 metros cuadrados que irán destinados a equipamientos públicos: 8.074 metros cuadrados para infraestructuras deportivas y recreativas; otros 890 para equipamiento administrativo; y otra zona recreativa con una superficie de 3.171 metros cuadrados en el lugar que ocupa el paso peatonal que une el PAU 5 con la playa, que por ahora es de carácter provisional.

Además, como ya se anunció el pasado 2022, está previsto mantener como símbolos de la "huella histórica" los dos chalés que perduran en primera línea. En concreto, según fuentes de Urbanismo, una de las construcciones se destinará a un futuro edificio administrativo mientras que la otra se integrará en una zona verde con los muros originales.

Viviendas

En el entorno también está prevista la ejecución de 475 viviendas de nueva construcción. Ello, unido a las 234 ya existentes, permitirá alcanzar la cifra de 709 pisos en la zona. De los futuros inmuebles, tal y como marca la normativa vigente, al menos un 30 % deberá ser de protección pública, lo que supondría unas 140 propiedades de este tipo.

Además, como consecuencia de la construcción de nuevos viarios, también se prevé la incorporación al entorno de más de 360 plazas de aparcamiento en la vía pública. El sector, que abarcará una superficie total de 114.096 metros cuadrados entre El Campello, la avenida Costa Blanca, la playa de San Juan y el sector 1 del PAU 5, será desarrollado por la mercantil PAU 5 S2 S. L.

"Con la aprobación del proyecto de urbanización agilizamos la construcción de 475 viviendas en el norte de la playa de San Juan, el 30 % de ellas protegidas, y avanzamos en la agilización de proyectos urbanísticos y en nuestro compromiso de impulsar más de 6.000 viviendas en actuaciones que recoge el Plan General actual pero que, por distintos motivos, quedaron enquistadas", señala el concejal de Urbanismo, Antonio Peral.

Antecedentes

El segundo sector del plan parcial del PAU 5 se aprobó hace diez años, en 2012, después de trece años de trámites y en plena crisis del ladrillo. Desde que fue adjudicado en 1999 a la empresa Litoral Mediterráneo 2, el plan parcial tuvo que ir subsanando los reparos de las diferentes administraciones, como la exigencia de incorporar importantes medidas de drenaje por el riesgo de inundaciones en la zona. Luego llegó la vía judicial, que se desbloqueó el pasado 2022, con la ejecución de una sentencia ratificada por el Tribunal Supremo.

En ese momento, se validó la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), que daba vía libre a la construcción de las nuevas viviendas y la reurbanización de los viales. Durante el procedimiento, la adjudicataria llegó a pedir que se la eximiera de la obligación de que un tercio de las viviendas fueran de protección pública, alegando que con las previstas en el Plan Rabasa se podía cubrir la demanda. Sin embargo, el Ayuntamiento rechazó esta opción, argumentando que todos los planes parciales deben destinar un 30% de las viviendas a VPO en aplicación de la ley urbanística de 2005, incluso los que, como este, comenzaran a tramitarse antes de que entrara en vigor.

Finalmente, la ejecución de ese sector que ahora se desbloquea queda a cargo de la sociedad Urbanizadora PAU 5, tras el acuerdo de cesión de derechos alcanzado en 2021 con Litoral Mediterráneo 2, la empresa que asumía la condición de agente urbanizador tras su adjudicación en el año 2000. En función de ese acuerdo, la nueva urbanizadora, conformada por Alejandría Promociones, Padelsa Infraestructuras (CHM), Alibuilding, de la promotora filial de Aligrupo y Urbanizadora Playa, perteneciente al Grupo Rocamora, llevarán a cabo el desarrollo de la zona.