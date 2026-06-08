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Arte y reivindicación en Juan XXIII contra el cierre de la biblioteca de este barrio de Alicante

Las actividades infantiles y la música con micro abierto han protagonizado una nueva jornada de protesta

Actividades en la biblioteca cerrada de Juan XXIII en Alicante.

Actividades en la biblioteca cerrada de Juan XXIII en Alicante. / INFORMACIÓN

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Manuel Lillo

Manuel Lillo

El barrio de Juan XXIII se sigue moviendo por la reapertura de su biblioteca. Este lunes, a propósito de los cinco años del cierre del equipamiento cultural, diferentes entidades han organizado una concentración vecinal “artista y reivindicativa” con diferentes actividades para exigir la recuperación del espacio.

La concentración ha comenzado a las 19:00 en las puertas de la biblioteca clausurada, ubicada en el número 33 de la calle Barítono Paco Latorre. Las actividades desarrolladas han sido las de cuentacuentos, micro abierto para canciones, batucada, un taller de marcapáginas y un mural colaborativo.

Actividades en la biblioteca cerrada de Juan XXIII en Alicante.

Actividades en la biblioteca cerrada de Juan XXIII en Alicante. / INFORMACIÓN

Entre los presentes, un total de unas cuarenta personas, han estado los concejales de Compromís, Rafa Mas y Sara Llobell; y el de Esquerra Unida-Podemos, Manolo Copé.

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No es la primera vez que en Juan XXIII, uno de los barrios más vulnerables de Alicante, se organiza una protesta por la recuperación de la biblioteca o por la situación de decadencia que vive el barrio. Una de las últimas tuvo lugar en abril, con la presencia de decenas de vecinos, estudiantes y voluntarios.

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