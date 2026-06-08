Barcala aplaza la peatonalización de la calle San Vicente: "Estamos hablando de cinco o seis años vista"

La peatonalización de la calle San Vicente tendrá que esperar, por lo menos, cinco o seis años más. Así lo confirmó este lunes el alcalde de Alicante, Luis Barcala, quien señaló que la peatonalización de la calle San Vicente, una de las actuaciones estrella incluidas en el proyecto Alicante Nuevo Centro, no se ejecutará a corto plazo, y advirtió de que la iniciativa podría alargarse "unos cinco años vista, cinco o seis años vista", plazo en el que el Ayuntamiento prevé culminar la creación de un nuevo eje urbano y cultural.

El anuncio se produjo durante la visita a la Casa de la Misericordia, donde han concluido las obras de la primera fase de rehabilitación. Allí, el alcalde enmarcó la actuación dentro de una planificación más amplia que conecta diferentes proyectos urbanísticos y patrimoniales impulsados por el consistorio. “Ese es un proyecto a más largo plazo, todo va conectado”, aseguró Barcala, quien insistió en que la hoja de ruta municipal pasa por ir completando etapas de manera progresiva.

Un horizonte de cinco o seis años

La peatonalización de la calle San Vicente constituye la actuación más emblemática de Alicante Nuevo Centro, una iniciativa presentada por el alcalde durante el Debate sobre el Estado de la Ciudad del pasado mes de octubre. El objetivo es ampliar el centro urbano de Alicante mediante la creación de un nuevo corredor cultural que conecte espacios estratégicos como Las Cigarreras, el ADDA, la Plaza de Toros y el Teatro Principal.

Sin embargo, el calendario previsto sitúa estas actuaciones más allá del actual mandato, que finalizará con las elecciones municipales previstas para mayo de 2027. "No son proyectos para mañana, lo que vamos es cumpliendo fases y las iremos cumpliendo en los próximos años", explicó el alcalde. En este sentido, recordó que cuando se presentó el plan ya se habló de un horizonte temporal de entre "cinco y seis años" para materializar esta remodelación urbana.

Barcala defendió que la iniciativa sigue la misma lógica que otras transformaciones realizadas en el centro de la ciudad. "Es la creación de un nuevo eje, igual que se hizo el nuevo eje de Bailén con la avenida de la Constitución, y vamos continuando con esa estrategia", señaló Barcala. A ello se suma la recuperación de espacios patrimoniales como el antiguo Hospital del Rey, actual Comandancia de la Guardia Civil, que según explicó Barcala este lunes, su futura incorporación al patrimonio municipal dependerá del traslado de las instalaciones a la nueva comandancia, un proceso que ya estaría en marcha.

Una actuación por fases

La propuesta municipal contempla retirar progresivamente el tráfico de la calle San Vicente mediante una ejecución escalonada. En una primera etapa convivirían los peatones y el transporte público, mientras se realizan los estudios técnicos necesarios para determinar cómo reubicar las líneas de autobús hacia otras vías del entorno. Por el momento, el Ayuntamiento no ha concretado plazos para la redacción de esos informes ni ha avanzado en la licitación de las obras, lo que refuerza la idea de que la intervención todavía se encuentra en una fase preliminar dentro del conjunto del proyecto.

Alicante Nuevo Centro incorpora además otras actuaciones destinadas a reforzar la oferta cultural de la ciudad, entre ellas destaca la remodelación de la Plaza de Toros para convertirla en un recinto polivalente capaz de albergar conciertos, ferias y otros eventos culturales sin renunciar a su función tradicional como coso taurino, una reforma que podría comenzar a materializarse a partir de 2027.

La estrategia también tiene uno de sus pilares en la rehabilitación de la Casa de la Misericordia, llamada a convertirse en un referente expositivo de la ciudad. El edificio contará con cinco salas para albergar muestras temporales de primer nivel y una zona didáctica infantil. Entre las exposiciones que el propio alcalde ha puesto como ejemplo figuran propuestas vinculadas a la Casa de Alba, Balenciaga, Sorolla, Marc Chagall o grandes maestros del impresionismo.