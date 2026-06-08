Barcala vincula la apertura al público de la casa de la Misericordia a la puesta en marcha del Museo Internacional

La rehabilitación de la primera fase de la Casa de la Misericordia ya es una realidad, pero los alicantinos todavía tendrán que esperar para recorrer libremente sus nuevos espacios. El alcalde de Alicante, Luis Barcala, confirmó este lunes que la apertura al público del inmueble estará ligada a la puesta en marcha del futuro Museo Internacional de Las Cigarreras, cuya inauguración prevé para finales de 2026 o principios de 2027.

Durante una visita a las instalaciones con motivo de la finalización de las obras, Barcala explicó que la actuación ya ha sido recepcionada por el Ayuntamiento, pero todavía quedan por desarrollar distintos trabajos relacionados con la conceptualización y adecuación de algunos espacios. Entre ellos figura la creación de un área dedicada a la memoria de las trabajadoras de la antigua fábrica de tabacos, la adaptación del refugio de la Guerra Civil descubierto durante las obras para hacerlo visitable y la adecuación de accesos y zonas de servicio.

Pero fue precisamente en este último punto donde Barcala relacionó directamente la apertura del inmueble con el futuro equipamiento museístico. "La adaptación tanto de la zona de aparcamiento, que va a dar servicio a San Antón, como de la zona de paso, que está un poco condicionada a todo el sistema de seguridad para el museo", señaló el alcalde. Además, Barcala avanzó que la apertura del museo estaría disponible "para finales de 2026 o principios de 2027, ya estamos con la licitación de los distintos servicios que tienen que permitir su puesta en marcha", indicó el alcalde.

Un espacio para conectar barrios y generar actividad

La intervención realizada ha permitido recuperar 6.500 metros cuadrados de la antigua Casa de la Misericordia, la primera fase contemplada en el Plan Director de Las Cigarreras. El proyecto nació dentro de la estrategia Edusi con el objetivo de revitalizar los barrios de Carolinas Bajas, Campoamor y San Antón, además de eliminar la barrera física que suponía el recinto transformando un espacio históricamente cerrado en un punto de encuentro abierto a la ciudadanía y conectado con su entorno urbano.

Barcala destacó que la rehabilitación no solo ha permitido recuperar un edificio emblemático por su pasado industrial, sino también generar nuevos espacios destinados a la actividad cultural, social y comunitaria de la ciudad. "Las Cigarreras va a ser una zona de paso y un lugar con espacios dirigidos a lo cultural, lo asociativo y lo comunitario. Nos sirve para reactivar la vida en todos los sentidos en estos barrios", afirmó Barcala.

Los nuevos espacios albergarán salas de trabajo comunitario, zonas de formación, biblioteca, áreas de estudio y dependencias destinadas a proyectos de innovación y emprendimiento. Entre los objetivos municipales figura también impulsar iniciativas para reducir la brecha digital, especialmente entre las personas mayores.

El futuro Museo Internacional

La recuperación de la Casa de la Misericordia constituye además la antesala del futuro Museo Internacional de Las Cigarreras, uno de los proyectos culturales estrella anunciados por el Ayuntamiento dentro de la estrategia Alicante Nuevo Centro.

La Junta de Gobierno Local ya ha adjudicado el contrato para redactar el proyecto y ejecutar las obras de adecuación de los espacios expositivos. El futuro equipamiento contará con 1.600 metros cuadrados, de los que cerca de 800 estarán destinados a exposiciones pictóricas temporales de primer nivel, entre las que ya están previstas algunas exposiciones vinculadas a la Casa de Alba, Balenciaga, Sorolla, Marc Chagall o maestros del impresionismo.

Asimismo, Barcala recordó que el museo será el elemento que complete la puesta en marcha del edificio rehabilitado. "La zona de paso está condicionada a todo el sistema de seguridad para el museo", afirmó Barcala, quien añadió que, junto a la adaptación de los aparcamientos y otros espacios, "a lo largo de este segundo semestre de este año y principios del año que viene estará en marcha todo el complejo".

Más fases pendientes

Pese a la magnitud de la actuación finalizada, el alcalde recordó que todavía queda por rehabilitar más de dos tercios del complejo de Las Cigarreras. El equipo redactor de esta primera fase entregará próximamente los proyectos correspondientes a las siguientes etapas previstas en el Plan Director, correspondientes a las fases 2 y 3.

Barcala lamentó la falta de financiación estatal para dar continuidad a las obras tras quedar excluidos los proyectos municipales de los fondos EDIL y aprovechó además para reclamar apoyo económico al Gobierno central para garantizar la continuidad de las obras. "Es un poco absurdo que habiendo sido financiada toda la primera fase con fondos europeos, cuando presentas la continuación se nos rechace. Eso no tiene ninguna explicación", afirmó Barcala. En cualquier caso, reiteró el compromiso municipal con la transformación integral del complejo: "Tardaremos más o menos, pero no vamos a parar en el desarrollo de las fases previstas y en completar toda la obra de Cigarreras".