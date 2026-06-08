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Comisión de Les Naus: los promotores no ven "normal" que la cooperativa presentara su oferta en 24 horas

El secretario general de Provia sostiene que la cláusula que daba preferencia a la primera propuesta registrada "olía mal"

Nueva sesión “fantasma” de Les Naus: el gobierno de Barcala no aclara si comparecerá el alcalde

Nueva sesión “fantasma” de Les Naus: el gobierno de Barcala no aclara si comparecerá el alcalde

Nueva sesión “fantasma” de Les Naus: el gobierno de Barcala no aclara si comparecerá el alcalde / Jose Navarro

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Alejandro J. Fuentes

Alejandro J. Fuentes

Nueva sesión de la comisión sobre el escándalo de Les Naus en el Ayuntamiento de Alicante. En una de las pocas reuniones del órgano que han contado con comparecencias (en este caso la del secretario general de Provia, la patronal de promotores) el foco se ha centrado en dos aspectos de la adjudicación de la parcela: la rapidez con la que la cooperativa presentó su oferta y la polémica cláusula de desempate que premiaba a la primera propuesta planteada, tras la que tres empresas se retiraron del concurso.

Según Jesualdo Ros, de Provia, "no es normal" presentar la oferta para un concurso de tal dimensión en tan solo 24 horas. "Se requiere de la redacción de un proyecto, mucha documentación administrativa y prestar unas garantías y avales bancarios que lógicamente pasan por departamentos de control de riesgos, por lo que es muy complicado", ha señalado. De hecho, Ros ha destacado que la siguiente propuesta "tardó 12 o 15 días porque realmente es muy difícil".

Al respecto, el secretario general de los promotores ha puesto como ejemplo el Plan Vive, donde "en situaciones normales" la Generalitat concede "entre 70 y 90 días" para la elaboración de un proyecto. Un plazo que incluso se queda corto a juicio de los empresarios, ya que puede verse reducido si coincide con periodos vacacionales.

Polémico desempate

Para el portavoz de los promotores, esa parte del pliego en la que se estipulaba que la oferta más temprana se haría con la adjudicación en caso de empate "olía mal". Al respecto, el secretario general de provia ha apuntado que, dadas las condiciones del concurso, "lo lógico es que hubiese igualdad de puntuación, porque se premiaba el club social, la piscina, las zonas deportivas...". Con estas condiciones, Ros señala que se esperaba que "las ofertas fueran prácticamente iguales".

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Sin embargo, este tipo de cláusula, de acuerdo con el secretario general de Provia, "no es habitual, no es objetiva y no garantizaba los principios de igualdad". En cambio, "la mayoría de los concursos optan por el sorteo en caso de empate". Según Ros, "esa cláusula era inusual, como mínimo", por lo que la patronal estuvo "preguntando e indagando en toda España", sin llegar a encontrar ninguna licitación las mismas características.

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