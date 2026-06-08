La consellera de Educación se abre a seguir incorporando aportaciones de los sindicatos para zanjar la huelga de profesores

La Conselleria de Educación y los cinco sindicatos se han vuelto a sentar este lunes, al inicio de la quinta semana de la huelga de profesores, para seguir negociando las mejoras salariales y laborales de la enseñanza pública, con el objetivo de tratar de poner punto y final a este conflicto sin precedentes. Por segunda vez, la reunión está siendo retransmitida en directo por la Administración autonómica.

Tras hacer pública su última oferta, con medidas presupuestadas en 3.800 millones de euros que se materializarían hasta 2031, este lunes la consellera Carmen Ortí ha exibido su predisposición a incorporar las aportaciones de los representantes de los trabajadores, los cuales han coincidido en que se ha avanzado en las mejoras ofrecidas, especialmente, en la bajada de las ratios, pero siguen viendo insuficientes algunas reivindicaciones.

Entre ellas, las organizaciones mayoritarias, STEPV, UGT y CC OO, han señalado que el plan autonómico para proteger el valenciano, la recuperación de las plantillas o la subida salarial.

Nueva negociación en la quinta semana de la huelga de profesores / INFORMACIÓN

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