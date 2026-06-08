El colectivo Docents en Lluita reclama hasta 685 millones de euros adicionales para acabar la huelga

El colectivo Docents en Lluita ha calificado de "claramente insuficiente" la última propuesta de acuerdo global presentada por la Conselleria de Educación que ha puesto sobre la mesa de los docentes una inversión de 3.800 millones hasta 2031. Tras analizar la documentación, su equipo técnico ha elaborado una contrapropuesta en la que identifica entre 545 y 685 millones de euros en recursos adicionales (procedentes del fondo de contingencia, del ahorro generado por los descuentos salariales de las jornadas de huelga y del rescate de fondos europeos infraejecutados al 60 %) que, según denuncia, la Administración ha "ocultado" en la mesa de negociación.

Desde Docents en Lluita señalan que la última propuesta de la Conselleria que contempla una subida salarial de 200 euros escalonada hasta 2028 (frente a los 400 reclamados) y ratios de 22 alumnos en Primaria y 28 en Bachillerato demuestra que la presión de la huelga está dando resultados y que "ahora es cuando realmente comienza la negociación". No obstante, critican que la excusa de la "viabilidad económica" utilizada por la consellera es una "falacia" que contradice la realidad de sus propios presupuestos.

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"2.000 millones ficticios"

El colectivo denuncia que los Presupuestos de la Generalitat para 2026 están inflados con más de 2.000 millones de euros en ingresos que actualmente no existen de forma efectiva y que dependen de futuras negociaciones con el Estado. "Cuando se trata de elaborar las cuentas de la Generalitat, el Consell sí cuenta con recursos que todavía no tiene y confía en poder negociar. Pero cuando se trata de mejorar la educación pública, esos mismos recursos desaparecen del debate", lamentan.

La contrapropuesta de Docents en Lluita sostiene que, con los fondos actuales y sin necesidad de ninguna reforma del sistema de financiación, es plenamente viable aplicar todas las mejoras salariales y la reducción de ratios en enero de 2028, adelantando en dos años el calendario planteado por la conselleria. El documento también exige garantizar la inclusión educativa mediante la incorporación de una educadora social en cada una de las Unidades Educativas de Centro Ordinario (UECO).

Por todo ello, el colectivo insta a la Conselleria a "dejar de lado la propaganda" y sentarse a negociar sobre la base de los datos económicos reales que los propios docentes han puesto sobre la mesa.