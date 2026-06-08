Expertos reunidos en Alicante alertan del impacto de la obesidad en múltiples enfermedades

El Departamento de Salud Alicante-Hospital General, en colaboración con el Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante (Isabial) y con el apoyo de Lilly, ha celebrado en el Hospital Doctor Balmis la jornada “Obicuidad: transformando la obesidad en oportunidades de salud”, un encuentro que ha reunido a profesionales sanitarios de distintas especialidades con el objetivo de actualizar conocimientos y reforzar el abordaje integral de una de las enfermedades crónicas más prevalentes del siglo XXI.

La jornada, desarrollada en el salón de actos del Hospital Doctor Balmis, ha reunido a especialistas de Endocrinología, Atención Primaria, Cardiología, Neumología, Cirugía Bariátrica, Medicina Interna y Nefrología con el objetivo de compartir conocimientos y reforzar la coordinación entre disciplinas. En su transcurso, ha puesto de relieve la necesidad de cambiar la forma en que se entiende y se trata la obesidad, una patología que durante años ha estado marcada por el estigma social y por una visión reducida que la asociaba únicamente a hábitos de vida o falta de voluntad.

Frente a esta percepción, los expertos han insistido en que la obesidad es una enfermedad compleja, crónica, multifactorial y recurrente, en la que intervienen factores genéticos, hormonales, psicológicos, farmacológicos y ambientales.

Numerosos factores

La primera ponencia ha corrido a cargo de la doctora Myriam Sánchez-Pacheco, especialista del Servicio de Endocrinología y Nutrición, con la ponencia “El ABCD de la obesidad: por qué la obesidad es una enfermedad estigmatizada que requiere de nuestra acción”. Según ha explicado, “muchas personas siguen viendo la obesidad como una cuestión de falta de voluntad o de hábitos poco saludables, cuando la evidencia científica muestra en ella intervienen factores genéticos, hormonales, farmacológicos o de estrés, entre otros”.

En este sentido, la especialista ha advertido que el estigma social perpetúa la obesidad al juzgarla erróneamente, lo que daña profundamente la salud mental del paciente. “La pérdida de peso activa potentes mecanismos biológicos que favorecen la recuperación del peso perdido, lo que demuestra que la obesidad es una enfermedad compleja y no una simple cuestión de voluntad”, ha señalado.

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"Obicuidad"

Por su parte, la doctora Carolina de Tiedra, médica de Familia en el centro de salud de Babel, ha explicado que “el término “Obicuidad” hace referencia a la presencia de la obesidad en múltiples patologías y ámbitos asistenciales. “La obesidad está reconocida como enfermedad en la Clasificación Internacional de Enfermedades desde 1948, pero durante décadas predominó una visión centrada en la responsabilidad individual. Sin embargo, el conocimiento científico actual la define como una enfermedad crónica asociada a la adiposidad, compleja, multifactorial y recurrente, con mecanismos fisiopatológicos y neurobiológicos claramente identificados”, ha indicado.

Uno de los momentos centrales del encuentro ha sido la mesa multidisciplinar “El peso de la adiposidad en mi consulta”, en la que han participado especialistas de Cardiología, Neumología, Cirugía Bariátrica, Medicina Interna y Nefrología.

Durante el debate, los doctores Hugo París, José Manuel León, Sergio Ortiz, Maribel Manso y Alba Santos han analizado cómo la obesidad influye de forma directa en enfermedades como la diabetes, la insuficiencia cardiaca, el síndrome de apnea obstructiva del sueño o la enfermedad renal y se ha destacado la necesidad de incorporar la adiposidad como elemento clave en la valoración y tratamiento de estos pacientes.

Cuatro pilares terapéuticos

Los expertos reunidos coinciden en que el tratamiento de la obesidad debe sustentarse en cuatro pilares fundamentales: la intervención nutricional, la práctica regular de actividad física aeróbica y de fuerza, la cirugía bariátrica en los pacientes candidatos y el tratamiento farmacológico basado en la evidencia científica.

En este sentido, han destacado que el objetivo terapéutico no debe centrarse exclusivamente en la pérdida de peso, sino en la mejora global de la salud, la reducción de complicaciones y la prevención de comorbilidades asociadas.

La jornada también ha servido para visibilizar una enfermedad que continúa infradiagnosticada e infracodificada en numerosos ámbitos asistenciales. En este sentido, los profesionales han incidido en la importancia de mejorar su identificación y registro clínico para facilitar el acceso de los pacientes a un abordaje integral y continuado.

Como conclusión, se ha recordado que el éxito en el tratamiento de la obesidad no debe medirse únicamente en kilos perdidos, sino en la consolidación de hábitos saludables y en la continuidad de un tratamiento adaptado a las necesidades de cada paciente.