La Generalitat enfría la licitación de la Vía Parque de Alicante al admitir que el proyecto no estará antes de final de año

La ampliación de la Vía Parque de Alicante seguirá, por ahora, en fase de proyecto. La Generalitat justifica la ausencia de una consignación específica en los presupuestos autonómicos de 2026 porque la actuación todavía no cuenta con un proyecto actualizado y porque, según el vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, no parece realista que ese documento esté terminado antes de final de año.

La explicación sitúa en el aire el compromiso trasladado en diciembre por el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, en su primera visita oficial al Ayuntamiento de Alicante, cuando aseguró que el objetivo del Consell era poder licitar la obra durante 2026. Martínez Mus no da ahora por incumplido ese calendario pero sí admite que la tramitación va muy ajustada y que la prioridad inmediata no es la obra, sino la redacción del proyecto.

“La primera necesidad que teníamos era redactar el proyecto. Como ya nos comprometimos hace unos meses, necesitamos redactarlo, actualizar lo que teníamos encima de la mesa. Eso lo hemos hecho con recursos internos. Hasta que no tengamos el proyecto, no tiene sentido destinar consignación a la obra”, ha explicado este lunes el vicepresidente tercero al ser preguntado por la falta de partida para una infraestructura considerada clave para la movilidad de Alicante.

Presentación de las cuentas

El departamento autonómico mantiene así la tesis ya trasladada tras la presentación de las cuentas. La Vía Parque no aparece con una dotación concreta porque los trabajos se están desarrollando con medios propios de la conselleria y porque la ejecución material de la obra todavía no está en condiciones de activarse. Martínez Mus lo ha resumido con una idea: “Lo primero es terminar el proyecto, ya habrá capacidad de generar presupuesto para hacer la obra”.

El calendario, sin embargo, se estrecha. Preguntado por los próximos pasos y los plazos, el vicepresidente tercero ha evitado fijar una fecha cerrada. “Yo nunca me mojo diciendo el siguiente plazo. El de ahora es terminar el proyecto”, ha señalado. A continuación, ha enfriado las expectativas de una licitación rápida: “No va a estar terminado antes de final de año, parece poco real”.

Esa previsión complica el cumplimiento del compromiso formulado por Pérez Llorca a finales de 2025. El jefe del Consell afirmó entonces que el Ayuntamiento ya había resuelto las expropiaciones y que la Generalitat podía “ponerse a trabajar en un proyecto, para poderlo licitar ya el año que viene”. La obra, sin embargo, no figura en las cuentas autonómicas para este ejercicio con una partida propia, pese a que el presupuesto debería ser el instrumento ordinario para respaldar una licitación de estas características.

Hasta que no tengamos el proyecto no tiene sentido destinar consignación a la obra Vicente Martínez Mus — Vicepresidente tercero y conseller de Infraestructuras

Martínez Mus ha evitado presentar la situación como una rectificación del presidente. Al contrario, ha dejado abierta la posibilidad de alcanzar todavía ese horizonte, aunque con muchas cautelas. “Todavía podríamos llegar, no puedo decir que no”, ha respondido al ser preguntado por si ya no se podrá cumplir el compromiso de licitar la obra en 2026. “Estaremos en el límite y, si no lo conseguimos, será por poco. El proyecto tiene que terminarse con todos los obstáculos que puedan surgir durante el mismo si los hay, pero no nos iremos mucho de lo que se comprometió el presidente”, ha añadido.

La clave está, por tanto, en la actualización del proyecto. El vicepresidente tercero sostiene que hasta que ese documento no esté terminado no se podrá conocer con precisión el importe de la actuación ni los plazos de ejecución. “El proyecto marcará el importe que hay que destinar y cómo son los plazos para ejecutar la obra. Por tanto, nos centramos en su redacción”, ha indicado.

La actuación reclamada consiste en la ampliación de carriles en la Vía Parque a su paso por los barrios del PAU 1 y el PAU 2 y el entorno de Rabasa. En ese tramo se genera habitualmente un cuello de botella que limita la función del vial como eje de conexión interior y traslada parte del tráfico a calles aledañas, con menor capacidad para absorber ese volumen de vehículos. La ampliación permitiría completar el desdoblamiento de la calzada entre los PAU y La Florida, donde actualmente solo hay un carril por sentido frente a los dos previstos en el diseño original.

Demanda histórica

El proyecto es una de las infraestructuras históricamente demandadas por Alicante por su impacto sobre la movilidad urbana y por su capacidad para aliviar la presión del tráfico en la fachada litoral. El Ayuntamiento ya completó el proceso de expropiaciones de los terrenos necesarios y puso el suelo a disposición de la Generalitat. La xonselleria anunció en septiembre que asumiría la actuación en su totalidad después de declararla “de interés general”.

La Vía Parque tampoco tuvo consignación en los presupuestos autonómicos anteriores, aprobados por el PP y Vox. Entonces, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, justificó la ausencia de la obra al sostener que esas cuentas debían priorizar la reconstrucción de las zonas afectadas por la dana de 2024 en la provincia de Valencia. Ahora, con el nuevo presupuesto del Consell, la infraestructura vuelve a quedarse sin partida propia y pendiente de que el proyecto esté terminado.