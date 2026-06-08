La Generalitat lanza una app para consultar rutas, avisos y reservas en los parques naturales

La Generalitat ha lanzado la aplicación móvil GVA Parcs Naturals, una herramienta que centraliza la información de los 22 parques naturales de la Comunidad Valenciana y permite consultar desde el teléfono rutas, avisos, actividades, reservas, mapas y recomendaciones de visita. La presentación se ha celebrado este lunes en las instalaciones de la Santa Faz, en Alicante, con la presencia del vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus.

La nueva aplicación, disponible para dispositivos Android e iOS, nace con el objetivo de facilitar el acceso a la información de los espacios naturales protegidos y ordenar en una única plataforma datos que hasta ahora se consultaban a través de distintos apartados web. Según ha explicado Martínez Mus, la herramienta permite conocer cada parque natural, comprobar “si están abiertos o cerrados en parte”, acceder a avisos y reservar itinerarios restringidos por aforos u horarios.

“Es una herramienta que no existía. Este trabajo se tenía que hacer a través de la web de forma variada y diversa. Ahora está centralizado en una única aplicación muy intuitiva”, ha señalado el conseller, que ha defendido que la app permitirá conocer mejor los parques y favorecer “un uso racional de estos espacios”.

GVA Parcs Naturals incorpora información en castellano, valenciano e inglés. Entre sus funcionalidades figura un mapa interactivo con todos los parques naturales de la Comunidad Valenciana, desde el que se puede acceder a la ficha de cada espacio, consultar cómo llegar, visualizar galerías fotográficas, conocer la previsión meteorológica y descargar itinerarios en formato GPX para utilizarlos sin conexión a internet. La aplicación incluye también normativa, recomendaciones de visita, puntos de interés y contenidos divulgativos relacionados con la biodiversidad y la conservación.

Es una herramienta que no existía y ahora está centralizada en una aplicación intuitiva Vicente Martínez Mus — Vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente

Además, la herramienta permite consultar y reservar plaza en actividades programadas en los espacios protegidos. Entre las propuestas ya disponibles figuran “l’Albufera desde dentro”, un recorrido interpretativo en barca; el “Itinerario-taller de plantas medicinales de la Sierra Calderona”; o la actividad “Aves y cambio climático. Anilla en familia”.

El lanzamiento de la aplicación coincide con el 25 aniversario del “xiulet”, el logotipo de los parques naturales valencianos, presente durante este tiempo en campañas de sensibilización, señalización, publicaciones y acciones divulgativas. La efeméride se suma también a los 40 años de la declaración del Parque Natural de l’Albufera, el primero de la Comunidad Valenciana.

Durante la presentación, Martínez Mus ha vinculado la nueva herramienta con la política autonómica de conservación de espacios naturales. El conseller ha destacado que los presupuestos de la Generalitat contemplan más de 17 millones de euros para protección y conservación, con partidas como 175.000 euros para caminos y señalización en la Tinença de Benifassà, 350.000 euros para el futuro centro de interpretación de Sierra Escalona y Dehesa de Campoamor y 125.000 euros para mejoras hídricas en el Parque Natural de El Hondo.

Las cuentas incluyen también 7,3 millones de euros para el trabajo de las brigadas de Espacios Naturales Protegidos y 490.000 euros para las brigadas de las Illes Columbretes.