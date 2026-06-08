El Hospital de Sant Joan culmina la formación de dieciocho nuevos especialistas sanitarios

El Hospital Universitario Sant Joan d’Alacant ha celebrado el acto de despedida de los residentes que este año finalizan su periodo de formación sanitaria especializada. El encuentro, celebrado en el salón de actos del centro, reunió a residentes, tutores, responsables de las distintas unidades docentes y miembros del equipo directivo, que quisieron reconocer el esfuerzo, la dedicación y el compromiso demostrados durante los años de formación.

En total, 18 residentes concluyen su formación en el hospital tras completar cuatro años de especialización. Los profesionales pertenecen a las especialidades de Anestesiología y Reanimación, Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología, Farmacia Hospitalaria, Medicina Preventiva y Salud Pública, Neumología, Obstetricia y Ginecología, Oftalmología, Oncología Radioterápica, Pediatría y sus Áreas Específicas, Psicología Clínica, Psiquiatría y Radiodiagnóstico.

Acto de despedida de los residentes / INFORMACIÓN

Esfuerzo

Durante el acto, distintos representantes de la dirección del centro y responsables docentes reconocieron el esfuerzo realizado por los residentes a lo largo de estos años y destacaron tanto su crecimiento profesional como personal. Asimismo, varios tutores dedicaron palabras de agradecimiento a quienes han compartido con ellos esta etapa formativa, deseándoles éxito en el inicio de su nueva trayectoria profesional.

La jefa de Estudios del hospital, Ruth Cañizares, subrayó la evolución experimentada por los residentes desde su llegada al centro. “Han adquirido los conocimientos científicos, las habilidades técnicas y los valores humanos necesarios para desarrollar la profesión y la especialidad que han elegido. Todos han obtenido excelentes resultados en sus evaluaciones finales y estamos convencidos de que afrontarán con éxito su futuro profesional”, señaló.

Experiencia

En representación de los residentes, Adrián San Roque, residente en Medicina Preventiva y Salud Pública, destacó la experiencia adquirida durante estos cuatro años de formación. “Ha sido una etapa muy enriquecedora, tanto a nivel profesional como personal. Hemos tenido la oportunidad de aprender junto a grandes profesionales y de adquirir una formación de gran calidad”, afirmó.

Nueva etapa

Tras finalizar su residencia, la mayoría de los especialistas iniciarán una nueva etapa profesional en otros centros sanitarios de diferentes puntos de España.

No obstante, algunos de ellos continuarán desarrollando su actividad asistencial en el propio Departamento de Salud Alicante-Sant Joan d’Alacant. La continuidad de parte de estos profesionales permitirá reforzar la atención sanitaria y contribuirá a que el sistema sanitario siga beneficiándose del talento formado en el hospital.