Un incendio en los alrededores del barrio del Cementerio de Alicante obliga a la intervención de los bomberos

Un incidente aparatoso. Este domingo, algo antes de las ocho de la tarde, los bomberos del Ayuntamiento de Alicante fueron alertados del inicio de un incendio en los alrededores del barrio del Cementerio de Alicante, uno de los más vulnerables de la ciudad.

Desde la carretera se observaban las llamas vivas y los bomberos intervinieron hasta las 12:30 de la madrugada, primero con un mando y cuatro efectivos a los que más tarde se sumó otro mando y dos bomberos más. Según fuentes conocedoras del operativo, el terreno incendiado es de carácter rústico, pero se sospecha que en él estarían viviendo personas de manera irregular, y la propiedad habría sido apercibida para llevar a cabo tareas de limpieza en ocasiones anteriores.

El fuego se produjo en una zona adyacente a la calle de Borja y a la avenida Mare Nostrum, por lo que era visible desde otros barrios de Alicante como el PAU 1, desde el que se observa la llanura que alcanza los alrededores del camposanto. Según personas conocedoras de la intervención, el fuego podría haber sido intencionado, en tanto que se localizaron “varios focos”. La llegada inmediata de los efectivos, sin embargo, evitó que la propagación fuera a más.

En estos terrenos, según las mismas voces, se habría detectado la residencia irregular de personas sin hogar en contenedores marítimos destinados originariamente a almacenaje. “Ha habido muchas denuncias de vecinos y órdenes para limpiar”, indican, a la vez que aseguran que no se produjeron daños personales, tampoco detenciones, y que los hechos están actualmente bajo investigación.