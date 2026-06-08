Los militares del MOE son los primeros en participar en la maratón de donación de sangre de Alicante

Como vienen haciendo desde 2018, los militares del Mando de Operaciones Especiales del Ejército de Tierra (MOE) han abierto en el Museo Arqueológico de Alicante (MARQ), la IX Maratón de Donación de Sangre de Alicante, organizada por el Centro de Transfusión de la Comunitat Valenciana (CTCV) y ASISA, con la colaboración de la Diputación Provincial de Alicante y el Ayuntamiento de Alicante.

Bajo el lema “Dona sangre. Regala vida”, esta iniciativa tiene como objetivo reforzar las reservas de sangre antes del periodo estival y concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de la donación regular para garantizar la asistencia sanitaria en los hospitales de la provincia. Se han conseguido más de 250 donaciones.

IX Maratón de Donación de Sangre de Alicante / Alex Domínguez

Balance

En las ocho ediciones anteriores se han registrado un total de 3.327 donaciones, de las que 426 corresponden a personas que realizaron su donación por primera vez. Estas cifras reflejan el compromiso de los alicantinos con la donación de sangre y consolidan esta maratón como una de las citas solidarias más importantes de la provincia.

El próximo 14 de junio el Castillo de Santa Bárbara se iluminará de rojo en homenaje a todos los donantes de sangre alicantinos

Trasplantes

El Centro de Transfusión de la Comunitat Valenciana recuerda la importancia de mantener unas reservas estables de sangre para atender las necesidades asistenciales diarias de los hospitales. Cada donación salva tres vidas y resulta esencial para intervenciones quirúrgicas, tratamientos oncológicos, trasplantes, partos y situaciones de urgencia.

Como reconocimiento a la solidaridad de los participantes, el Ayuntamiento de Alicante sorteará entre todos los donantes dos entradas dobles diarias en zona VIP para disfrutar de la mascletà en Hogueras los días 22, 23 y 24 de junio. El Hércules CF se suma también a esta iniciativa ofreciendo camisetas oficiales que se sortearán entre los donantes que participen en la maratón.

Obsequios

Asimismo, la Diputación Provincial de Alicante obsequiará a cada donante con una entrada doble para visitar el MARQ. Por su parte, ASISA y el Centro de Transfusión de la Comunitat Valenciana entregarán diversos obsequios a todos los participantes como agradecimiento por su gesto altruista, una colaboración que mantienen desde la primera edición de esta jornada solidaria.

La campaña de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el Día Mundial del Donante de Sangre 2026 tiene por lema: «Una gota de humanidad. Dona sangre. Salva vidas». Con este mensaje se resalta la capacidad de los donantes de sangre para dar vida a quienes la necesitan y se invita a la población a convertirse en donante habitual para garantizar la disponibilidad de sangre cuando más se necesita.

Agradecimientos

La doctora Mabel Ortiz de Salazar, jefa de servicio del Centro de Transfusión en Alicante ha agradecido la colaboración de ASISA, de la Diputación y Ayuntamiento de Alicante. Asimismo, ha destacado “lo importante que es celebrar el Día Mundial del Donante de Sangre con una maratón de donación de sangre y que, como dice el lema de la OMS de este año, una gota de humanidad, salva vidas”. También ha hecho un llamamiento a la solidaridad de los más jóvenes y a la necesidad de nuevos donantes.

La doctora Paula Giménez, consejera de Lavinia-ASISA y delegada en Alicante, ha señalado que “para una compañía médica, involucrarse en la donación de sangre es una responsabilidad. Las transfusiones de sangre son un elemento indispensable para salvar vidas, realizar intervenciones médicas y quirúrgicas o mejorar la calidad de vida de muchos pacientes. Estamos orgullosos de colaborar un año más con el Centro de Transfusión en una iniciativa en la que las verdaderas protagonistas son las personas que donan de forma solidaria, voluntaria y altruista”.