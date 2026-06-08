Un Observatorio de la Educación de la UA urge atender las demandas de la enseñanza pública

El Observatorio Sociológico de la Educación de la Universidad de Alicante (OBSOEDU) ha expresado su apoyo a las movilizaciones y reivindicaciones que el profesorado valenciano y la comunidad educativa mantienen desde el pasado 11 de mayo. Antes de esta institución también han salido a respaldar la lucha docente la Facultad de Educación, la de Filosofía y Letras y el departamento de Filología Catalana, así como la rectora Amparo Navarro, quien apeló hace unas semanas a un "rápido y consensuado acuerdo".

El organismo considera que estas protestas reflejan la creciente preocupación por la situación de la educación pública, marcada por la insuficiencia de recursos, el aumento de la carga burocrática, las dificultades para atender adecuadamente a la diversidad del alumnado y los retos cada vez más complejos relacionados con la convivencia y la inclusión educativa.

Desde una perspectiva sociológica, OBSOEDU recuerda que diversos estudios recientes han evidenciado la persistencia de desigualdades en el sistema educativo valenciano. Entre ellos destaca la investigación sobre el mapa escolar de València, que señala diferencias en el acceso a los centros, su composición social y las oportunidades educativas disponibles para el alumnado. Según el observatorio, estos análisis ponen de manifiesto la necesidad de combatir los procesos de segregación escolar y de garantizar una mayor igualdad de oportunidades.

La Facultad de Educación de la UA / David Revenga

El comunicado subraya además que las aportaciones de autores como Pierre Bourdieu, Bowles y Gintis o Martha Nussbaum siguen siendo útiles para comprender los desafíos actuales de la educación. En este sentido, insiste en que el rendimiento académico y las trayectorias educativas están condicionados no solo por el esfuerzo individual, sino también por factores sociales, económicos y culturales. Por ello, defiende que las políticas educativas deben orientarse a reducir las desigualdades de partida y fortalecer el papel compensador de la escuela pública.

Reclamaciones

Finalmente, OBSOEDU reclama una mayor inversión en educación pública, la reducción de la burocracia, la mejora de las ratios en las aulas, el refuerzo de las plantillas docentes y unas condiciones laborales dignas para el profesorado. Asimismo, reivindica la promoción del valenciano como lengua propia del territorio y pide a las administraciones públicas que atiendan las demandas de la comunidad educativa para avanzar hacia una educación pública de calidad, inclusiva, en valenciano y comprometida con la igualdad de oportunidades.