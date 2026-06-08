La restauración del litoral de Agua Amarga de Alicante finaliza entre críticas por «insuficiente»

Unas obras con grandes pretensiones que han acabado sin satisfacer a los vecinos y a los visitantes del entorno. La playa del Saladar de Agua Amarga, que en parte acoge el espacio para perros y que es adyacente al arenal de Urbanova, en el extremo del sur litoral del término municipal de Alicante, vio culminada su renovación en mayo, cinco meses antes del plazo previsto, con la intención de que sus usuarios pudieran «disfrutar del verano».

Así lo expresan desde la Dirección General de Costas, adscrita al Ministerio para la Transición Ecológica y que se hizo cargo de estos trabajos en octubre del año pasado con un presupuesto de 268.888 euros y con la intención de recuperar el paseo litoral.

El proyecto para recuperar el litoral de Agua Amarga fue acometido con unas obras iniciadas en octubre del año pasado, con un presupuesto de 268.888 euros y con un plazo de ejecución de un año. El objetivo enmarcado en el proyecto era la restauración del tramo costero del Saladar de Agua Amarga, afectado por la erosión natural y por el uso indebido de parte de la zona debido a su uso improvisado par aparcamiento de caravanas.

El Gobierno central señaló el deterioro del cordón dunar de la zona, poniendo en valor su atractivo ambiental y ecológico con la construcción de un corredor natural entre las lagunas y el mar.

Obras de accesibilidad en la playa de Agua Amarga. / Alex Domínguez

El llamado proyecto comprendía dos tramos. El primero, la rehabilitación de la gola de entrada a la antigua explotación salinera. En este mismo tramo se contempló, en el espacio contiguo a Urbanova, limpiar y naturalizar la zona adyacente al aparcamiento para integrarla con la playa y recuperar el cordón dunar con la eliminación de plantas invasoras y «plantar especies existentes e interesantes desde el punto de vista ecológico».

El segundo tramo comprendía la demolición de una planta de demolición y obras de fábrica, la citada retirada del embarcadero, habilitar la zona de aparcamiento y un vial peatonal con acceso de vehículos de mantenimiento de la desalanizadora, un vallado blando para proteger la vegetación y «devolver el carácter natural a la franja del borde litoral» con la eliminación de restos de edificios existentes y de antiguas infraestructuras en desuso.

Valoración

Sin embargo, el resultado está lejos de generar satisfacción. «Diría la entrada a la playa está exactamente igual que el año pasado», dice Enrique Ruano, que acostumbra a acudir a la playa a tomar a bañarse y a tomar el sol. Hasan, otro visitante habitual, sí que cree que «el cambio ha sido para mejor», sobre todo por la arena con la que han reforzado el arenal y por la retirada del antiguo embarcadero, que dividía la playa con una estructura para arrastrar barcas hasta el mar con facilidad y que ha enfadado a los pescadores que frecuentaban la zona, que a día de hoy han disminuido.

Otro bañista habitual, Miguel Ángel Sánchez, se muestra más crítico y señala las piedras y rocas desperdigadas en el acceso a la playa desde el parking y junto al pipicán habilitado, que resultan especialmente molestas a la hora de cruzar este tramo a pie, especialmente en caso de cargar utensilios habituales de un día de playa como sombrillas, esterillas, carritos de bebé o neveras. «No es normal que haya tantas piedras, es muy fácil caerse», dice el visitante de la playa.

Los vecinos, insatisfechos

No solo los visitantes emiten quejas. Ana García, residente todo el año en la zona y miembro de la asociación de vecinos de Urbanova, barrio adyacente a la playa de Agua Amarga, cree que el espacio intervenido ha quedado «algo mejor de lo que estaba, pero por supuesto que es insuficiente». Según su testimonio, en la zona de la conocida como cala de Los Borrachos y en la playa para perros «se nota que han limpiado y que han quitado restos de obras».

Problemas en el acceso a la playa de Agua Amarga. / Alex Domínguez

También cree que «el camino restaurado para caminar y pasear en bicicleta ha quedado bien», aunque «para seguir andando o en bici y enlazar con el vial de la EUIPO», las instalaciones que albergan la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, «hay que atravesar vías, subir rampa y cruzar carretera», y señala que en esta nueva zona habilitada «aún suelen entrar coches sin permiso».

Otro de los aspectos señalados por esta vecina es que en la recta de entrada a Urbanova «hay un vallado y un cordón para recuperar las dunas, pero en algunas zonas no es muy efectivo y convendría señalizar más, puesto que la arena se pierde y sobrepasa la acera y la carretera». Por eso, entiende que la actuación es «insuficiente».

En la playa se observan caminos marcados con postes de madera unidos por cordeles y otros elementos como el pipicán, también rodeado de elementos similares, y un parking para coches especialmente frecuentado los sábados y domingos con sol.

Defensa

Preguntados por la finalización de las obras, desde la Dirección General de Costas aseguran «no haber tenido ninguna queja» y apuntan que «se ha hecho la limpieza». Sobre las piedras y rocas esparcidas en el acceso a la playa para perros, afirman que «el viento ha movido alguna piedra que se irá revisando», y se muestran a disposición de los vecinos para escuchar sus quejas.

También defienden haber finalizado las obras antes del plazo previsto, concretamente cinco meses de anticipación, para que los usuarios puedan «disfrutar» de la playa antes de las fechas de verano.