Quejas de sanitarios de que la baremación de plazas de difícil cobertura penaliza los permisos de conciliación

Pediatras, psicólogos, nefrólogos, farmacéuticos y otros profesionales sanitarios de los departamentos de difícil cobertura de Elda, Orihuela, Torrevieja y Dénia han alertado de que la baremación de méritos para la adjudicación de plazas convocadas por la Conselleria de Sanidad está perjudicando a trabajadores con años de experiencia debido a interrupciones contractuales derivadas de permisos de conciliación familiar, bajas por maternidad o cambios administrativos de contrato, situación que han conocido al publicarse los listados provisionales del concurso

Los afectados aseguran que la interpretación que realiza la administración de uno de los apartados del baremo está dejando sin una puntuación clave a facultativos que llevan años desempeñando su labor en estos departamentos, mientras que otros profesionales con una trayectoria mucho menor sí obtienen la máxima valoración prevista en la convocatoria.

Según los datos que dio a conocer Sanidad en noviembre, el 80 % de las nuevas plazas de médicos y enfermeros de este concurso en la Comunidad serán para reforzar la provincia de Alicante. En todo el territorio son 902 plazas.

El 80 % de las plazas convocadas en un concurso del que acaban de publicarse los listados provisionales son en la provincia de Alicante

Ininterrumpido

El conflicto se centra en el apartado relativo al desempeño profesional en departamentos declarados de difícil cobertura. Según explican los sanitarios, la convocatoria establece una puntuación de cinco puntos para quienes acrediten al menos seis meses de servicio y de diez puntos para quienes superen ese periodo. Sin embargo, en ningún punto del texto se especifica que ese tiempo de trabajo deba haberse desarrollado de forma continuada o ininterrumpida.

Pese a ello, los profesionales denuncian que la Conselleria de Sanidad no está computando la experiencia acumulada de aquellos trabajadores cuyos contratos sufrieron alguna interrupción administrativa durante los últimos meses, incluso cuando esta se produjo por causas vinculadas a derechos de conciliación familiar, excedencias para el cuidado de hijos o permisos de maternidad.

Según explican, esta situación está generando casos que consideran injustos. Mientras algunos profesionales que apenas llevan seis meses trabajando en un departamento de difícil cobertura sí reciben los diez puntos previstos en el baremo, otros con varios años de experiencia no los obtienen por haber tenido un cambio contractual o haber ejercido un derecho reconocido legalmente.

Una operación quirúrgica en un hospital de la provincia de Alicante / Rafa Arjones

Situación generalizada

La problemática afecta a distintas categorías profesionales. Entre los casos detectados figuran pediatras, psicólogos, nefrólogos y farmacéuticos. Los afectados sostienen que se trata de una situación generalizada y no de casos aislados, ya que se han detectado incidencias similares en varios de los departamentos sanitarios declarados de difícil cobertura por la administración autonómica.

Uno de los ejemplos más significativos es el de varios pediatras que durante años han trabajado en el departamento de salud de Elda que, tras obtener una plaza en Atención Primaria el pasado mes de junio, regresaron posteriormente al hospital mediante un procedimiento de promoción interna. Aunque continuaron desarrollando su actividad dentro del sistema sanitario público, ese cambio contractual habría sido suficiente para que no se les reconociera la puntuación correspondiente al desempeño.

Los profesionales afectados recuerdan además que muchos de ellos han desarrollado toda su carrera en áreas con dificultades para atraer y retener personal, contribuyendo a mantener la asistencia sanitaria en momentos especialmente complejos, como ocurrió durante la pandemia.

Experiencia

A su juicio, el espíritu de la convocatoria era precisamente reconocer la experiencia y el compromiso de quienes han permanecido durante años en departamentos donde históricamente existen problemas de cobertura de plazas. Sin embargo, consideran que la interpretación que se está realizando del baremo provoca el efecto contrario y puede terminar perjudicando a quienes más tiempo han trabajado en estos servicios.

La preocupación es especialmente elevada porque la diferencia de diez puntos puede resultar determinante en la clasificación final de los aspirantes. Los afectados advierten de que esta situación podría dejar sin plaza a profesionales con una larga trayectoria asistencial en favor de candidatos con menos años de experiencia.

Ante esta situación, el sindicato UGT ha elevado un escrito dirigido a la Conselleria de Sanidad para solicitar una revisión de los criterios aplicados en la baremación y reclamar que se tenga en cuenta el tiempo efectivo trabajado en los departamentos de difícil cobertura, independientemente de que haya existido alguna interrupción contractual relacionada con derechos de conciliación o con trámites administrativos. En el escrito, firmado por Eva Plana, secretaria del sector Salud Sociosanitario y Dependencia del sindicato, se incide en que en el articulado no se expone que los seis meses tengan que ser consecutivos, ya que "en la relación contractual se producen ceses sin causa voluntaria del trabajador, cambios de nombramiento, periodos de absentismo...".

Los profesionales confían en que la administración revise el procedimiento antes de la resolución definitiva del proceso y garantice que la experiencia acumulada en los departamentos de difícil cobertura sea valorada conforme a lo establecido en la convocatoria. "Confiamos en que, en aras de la mayor transparencia de los procesos, se nos indique las condiciones para puntuación de estos méritos, en cuanto a la continuidad o no de los periodos". Este diario ha consultado a Sanidad al respecto de la queja.