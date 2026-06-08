Estos son los colegios más demandados de Alicante para el curso 26-27

Los colegios públicos Costa Blanca, Mediterráneo y San Blas de Alicante se han alzado este año como los más demandados de la provincia por las familias para el curso 26-27. Se trata de los tres centros con mayor número de solicitudes en proporción a las plazas ofertadas, según la Conselleria de Educación. Este curso han sido La Condomina (Alicante); Centro privado San Rafael-Salesianos (Elche); y CEIP Ferrández Cruz (Elche).

Los centros educativos ya tienen publicadas las listas provisionales de admisión de Infantil y Primaria y los resultados reflejan que el 95,54 % del alumnado de 3 años de Infantil de la Comunidad Valenciana ha obtenido plaza en alguno de los cuatro primeros centros elegidos por las familias durante el proceso de admisión. Se trata de un porcentaje ligeramente inferior al del año pasado, que fue del 96,58 %. Por provincias, el 96,64 % de los niños y niñas de 3 años de Alicante ha conseguido plaza en alguno de los cuatro primeros centros solicitados (para el actual curso 97,51 %). En Alicante serán 10.192 los nuevos escolares, junto a otros 2.562 que promocionan desde dichas aulas, según la Administración autonómica.

Alegaciones y listas definitivas

Tras la publicación de las listas provisionales, las familias podrán presentar alegaciones entre el 4 y el 8 de junio, tanto para Infantil como para Primaria. Las listas definitivas se publicarán el próximo 18 de junio.

Entre las primeras denuncias que se han hecho públicas, desde el colectivo Famílies pel Valencià ha alertado de haber recibido muchas quejas de padres que no han visto respetada la elección de una plaza con la lengua base en valenciano, sobre todo, en las aulas de 2 años. Entre los ejemplos citan colegios de Elche, Petrer, Sant Joan y Alcoy. Por contra, respecto a las Federaciones de Asociaciones de Padres y Madres Enric Valor y Gabriel Miró de Alicante rechazan haberse hecho eco, por ahora, de ninguna queja.

Será a partir del 18 de junio cuando se abrirá también el periodo de matrícula. El trámite podrá realizarse de forma telemática a través de adminova.gva.es entre el 18 y el 29 de junio, mientras que quienes opten por la modalidad presencial podrán formalizarla del 18 de junio al 2 de julio.

Los más demandados a nivel autonómico

En cuanto a la demanda de plazas, los centros que han registrado un mayor número de solicitudes en relación con la oferta disponible en la Comunidad Valenciana han sido el Centro Privado Comenius Centre Educatiu (València), el Centro Privado La Purísima (Torrent), el Centro Privado Salesianos-San Juan Bosco (València), el CEIP Costa Blanca (Alicante), el CEIP Les Terretes (Torrent), el Centro Privado Santa Ana (València), el CEIP Mestalla (València), el CEIP Mediterráneo (Alicante), el CEIP Carles Salvador (Castelló de la Plana) y el Centro Privado Fasta Madre Sacramento (Torrent).