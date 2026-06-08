Tomás Lloret, farmacéutico: "China ya utiliza la IA para hacer chequeos médicos en 10 minutos y nuestras farmacias están preparadas para dar ese salto"

Tras casi medio siglo de profesión, el farmacéutico Tomás Lloret, de 72 años, se retira poniendo fin a una trayectoria que le llevó a trabajar en la zona de playa y en Benalúa antes de situarse en la oficina de farmacia de General Marvá cuando su padre, que trabajó hasta los 90 años, se jubiló. También estudió Nutrición y fue secretario en el Colegio Oficial de Farmacéuticos. El boticario defiende una mayor integración de las oficinas de farmacia en el sistema sanitario para aliviar la presión asistencial y aprovechar las nuevas tecnologías.

¿Qué balance hace de la evolución de la profesión en estos casi 50 años?

He vivido una transformación enorme. Mi padre abrió la farmacia en los años sesenta y yo empecé a trabajar en 1978. Durante todo este tiempo hemos visto cómo cambiaban los medicamentos, la tecnología, la relación con los pacientes y las necesidades sanitarias de la sociedad. Sin embargo, hay algo que apenas ha cambiado: la infrautilización de las farmacias como recurso sanitario. Seguimos teniendo miles de profesionales perfectamente preparados y una red sanitaria extraordinaria que podría aportar mucho más de lo que aporta actualmente.

¿A qué se refiere cuando habla de infrautilización?

A que las farmacias son establecimientos sanitarios públicos de gestión privada y, sin embargo, se utilizan casi exclusivamente para dispensar medicamentos. En España hay alrededor de 25.000 farmacias distribuidas por todo el territorio, con profesionales sanitarios altamente cualificados y equipos técnicos preparados para asumir más funciones. Resulta difícil entender que un recurso de semejante dimensión esté tan poco integrado en la estrategia sanitaria pública.

El farmacéutico Tomás Lloret de Alicante, que se jubila tras 48 años de profesión / Pilar Cortés

Pruebas básicas

¿Qué podrían hacer las farmacias que no estén haciendo ahora?

Muchísimas cosas. No hablo de diagnosticar ni de recetar, porque esa no es nuestra función. Hablo de colaborar. De ser un apoyo real para la Atención Primaria y para los especialistas. Muchas pruebas básicas podrían realizarse en las farmacias de forma protocolizada. Control de tensión arterial, glucosa, colesterol, triglicéridos, seguimiento de pacientes crónicos o programas de prevención. Son actuaciones que permitirían detectar problemas de salud antes de que se agraven y facilitarían el trabajo posterior de los médicos.

Somos una red sanitaria extraordinaria que podría aportar mucho más de lo que aporta actualmente a la sanidad

La Atención Primaria atraviesa una situación complicada por la falta de profesionales y las listas de espera. ¿Podrían ayudar las farmacias?

Sin ninguna duda. Hoy una persona puede tardar varios días o incluso semanas en conseguir cita con su médico. ¿Qué hace mientras tanto? Acude al lugar donde sabe que va a encontrar un profesional sanitario disponible. Y ese lugar suele ser la farmacia. Nosotros somos la puerta sanitaria más cercana al ciudadano. Lo que ocurre es que muchas veces no podemos hacer más porque el sistema no nos integra como debería. El mundo está cambiando muy deprisa. Durante años se dijo que la tensión arterial solo podía medirse correctamente en una consulta médica. Hoy sabemos que los dispositivos electrónicos son extremadamente precisos y se utilizan en hospitales de todo el mundo en carros con ruedas por los pasillos. Lo mismo ocurre con muchas otras pruebas. La tecnología está demostrando que se pueden acercar servicios sanitarios al ciudadano sin perder calidad.

También ha hablado de la inteligencia artificial (IA) como una herramienta clave para el futuro de la sanidad.

La inteligencia artificial va a transformar completamente la atención sanitaria. Quien no lo vea está ignorando una realidad evidente. La IA permitirá realizar cribados, detectar riesgos, interpretar resultados y ayudar a los profesionales a tomar decisiones más rápidas y precisas. No sustituirá a médicos ni farmacéuticos, pero sí será una herramienta extraordinaria para mejorar la eficiencia del sistema. En China ya están trabajando con modelos muy interesantes. Existen unas instalaciones que podríamos definir como miniclínicas automatizadas. Son espacios equipados con dispositivos conectados a sistemas de inteligencia artificial capaces de realizar un chequeo básico en diez minutos.

Otra imagen de Lloret / Pilar Cortés

Miniclínicas

¿Qué tipo de pruebas realizan estas miniclínicas?

Pueden medir la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno, realizar electrocardiogramas y obtener determinados parámetros analíticos básicos como glucosa o colesterol. Todos esos datos son procesados por sistemas de inteligencia artificial que generan una evaluación inicial del estado de salud del paciente. Según los datos disponibles, con una fiabilidad de alrededor del 95 %. Y estamos hablando de tecnologías que todavía están en una fase relativamente temprana de desarrollo. Si esta es la primera generación, imaginemos dónde estaremos dentro de cinco o diez años. La evolución será enorme.

¿Podrían implantarse sistemas similares en las farmacias españolas?

Perfectamente. De hecho, las farmacias reúnen las condiciones ideales para ello. Disponen de profesionales sanitarios, equipamiento, proximidad al ciudadano y capacidad de adaptación. La diferencia es que la farmacia puede incorporar una innovación tecnológica en cuestión de días, mientras que los grandes sistemas sanitarios suelen necesitar años para hacerlo.

¿Cuál sería la principal ventaja para los ciudadanos?

La accesibilidad. Poder hacerse un chequeo básico cerca de casa, sin desplazamientos y sin saturar consultas médicas. Además, permitiría detectar precozmente enfermedades tan frecuentes como la diabetes, la hipertensión o las alteraciones del colesterol. Cuanto antes se detecta un problema, más posibilidades hay de controlarlo correctamente.

Muchas pruebas básicas podrían realizarse en las farmacias de forma protocolizada. Control de tensión arterial, glucosa, colesterol, triglicéridos y seguimiento de pacientes crónicos

Resistencias

¿Existen resistencias a este cambio?

A veces existen inercias y también ciertos recelos profesionales. Pero creo que debemos pensar en el interés del paciente y en la sostenibilidad del sistema sanitario. Estamos en el siglo XXI y no podemos seguir organizando la asistencia con esquemas del siglo pasado cuando disponemos de herramientas tecnológicas capaces de mejorar la atención y reducir costes.

También reivindica el papel de la distribución farmacéutica española

Es uno de los grandes éxitos silenciosos de nuestro sistema sanitario. Tenemos probablemente la mejor distribución farmacéutica del mundo. Gracias a las cooperativas farmacéuticas, cualquier medicamento puede llegar a prácticamente cualquier farmacia española en cuestión de horas. Incluso en zonas rurales o municipios pequeños. Es un modelo que muchos países intentan imitar.

¿Qué mensaje trasladaría a los responsables sanitarios?

Que aprovechen todos los recursos disponibles. Las farmacias ya están ahí. Tienen profesionales cualificados, equipamiento, cercanía con los pacientes y capacidad de adaptación tecnológica. Integrarlas más en el sistema sanitario no supondría un gasto, sino una inversión que mejoraría la atención al ciudadano, reduciría la presión sobre hospitales y centros de salud y prepararía la sanidad para los retos del futuro.