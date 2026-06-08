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El tráfico en Alicante: accidentes en la N-332, A-79 y CV-800 y cortes en la AP-7 y la A-7 complican la tarde en la provincia

La circulación se ve afectada por siniestros en Alicante y Mutxamel, obras en Agost y Crevillent y tráfico lento en la N-332 a la altura de Torrevieja

Varios accidente complican la circulación en la provincia.

Varios accidente complican la circulación en la provincia. / INFORMACIÓN

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J. A. Giménez

J. A. Giménez

La tarde de este lunes 8 de junio está dejando una situación complicada en la red viaria de la provincia de Alicante. Varios accidentes, cortes, obstáculos y obras afectan a carreteras principales y secundarias, con especial incidencia en la N-332, la AP-7, la A-7, la A-79 y la CV-800.

Entre las incidencias más destacadas figura un accidente en la N-332 a la altura de Alicante, en el kilómetro 111,084, en sentido creciente, con afección en calzada. También se ha comunicado otro accidente en la A-79 en Alicante, en el kilómetro 0,261, sentido creciente.

Accidentes en Alicante y Mutxamel

La lista de siniestros incluye además un accidente en la CV-800 a la altura de Mutxamel, en el kilómetro 3,022, en sentido decreciente. Con la información disponible, las incidencias aparecen señaladas como accidentes en calzada, por lo que se recomienda extremar la precaución en estos puntos y atender a la señalización.

Estos avisos llegan en una franja horaria especialmente sensible para la movilidad, cuando coinciden desplazamientos de regreso, tráfico laboral y movimientos entre municipios del área metropolitana de Alicante.

Cortes en Agost y Crevillent

A los accidentes se suman dos cortes relevantes. En la AP-7 a la altura de Agost, en el kilómetro 697,3, sentido creciente, se ha registrado un corte asociado a obras graves. También consta un corte en la A-7 en Crevillent, en el kilómetro 529,5, sentido decreciente, donde la calzada aparece cerrada.

Estas afecciones pueden provocar desvíos, demoras y acumulación de vehículos en vías alternativas, especialmente si coinciden con tráfico pesado o desplazamientos de media distancia.

Retención en la N-332 en Torrevieja

La N-332 en Torrevieja vuelve a aparecer entre los puntos con circulación complicada. En el kilómetro 57,75, en ambos sentidos, se ha comunicado tráfico lento, una situación habitual en esta carretera cuando se acumulan desplazamientos por la costa sur de la provincia.

La N-332 es uno de los corredores más sensibles del litoral alicantino, por lo que cualquier incidencia puede generar demoras en los accesos y salidas de municipios turísticos y residenciales.

Obstáculos en la AP-7 y la A-33

También se han registrado obstáculos en calzada. En la AP-7 en El Verger, a la altura del kilómetro 603,45, sentido creciente, consta un obstáculo que puede afectar a la circulación. En la A-33 en Villena, en el kilómetro 80,803, sentido creciente, se informa de un carril estrecho.

En estos casos, la recomendación es reducir la velocidad, aumentar la distancia de seguridad y evitar maniobras bruscas, especialmente en tramos con visibilidad limitada o tráfico denso.

Obras en vías principales

Las obras siguen añadiendo complicaciones en varios puntos de la provincia. En la AP-7 en Rojales, kilómetro 743,0, sentido creciente, hay un carril cortado por trabajos en la vía. También hay obras en la A-7 en Cox, kilómetro 541,0, sentido creciente, y en la A-7 en San Isidro, kilómetro 533,7, sentido decreciente.

En la Marina Baixa y la Marina Alta, la AP-7 presenta obras en Altea, kilómetro 633,1, sentido creciente, y en Calp, kilómetro 632,2, sentido decreciente. En todos estos puntos se recomienda circular con especial atención por la posible presencia de señalización provisional y reducción de carriles.

Recomendaciones para los conductores

Ante una tarde con varias incidencias simultáneas, conviene consultar el estado del tráfico antes de iniciar el desplazamiento, prever más tiempo de viaje y evitar, en la medida de lo posible, los tramos afectados si existen rutas alternativas.

Noticias relacionadas y más

En caso de encontrar retenciones, obras o accidentes, es importante mantener la distancia de seguridad, respetar los límites provisionales de velocidad y facilitar el paso a los servicios de emergencia. La situación afecta especialmente a los entornos de Alicante, Mutxamel, Agost, Crevillent, Torrevieja, el Verger, Villena, Rojales, Cox, San Isidro, Altea y Calp.

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