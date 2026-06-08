Así está el tráfico en Alicante: accidentes en Orihuela y Elche, cortes en Agost y Crevillent y retenciones en la A-70 y la N-332

La mañana de este lunes 8 de junio está siendo complicada para los conductores en la provincia de Alicante. Varios accidentes, cortes, obras y retenciones afectan a algunas de las principales vías de circulación, especialmente en la A-7, la AP-7, la A-70, la N-332 y la A-31.

Entre las incidencias más relevantes figura un accidente en la A-7 a la altura de Orihuela, en el kilómetro 552,0, en sentido creciente, que ha obligado a cortar un carril. También se ha comunicado otro accidente en la CV-865 en Elche, en el kilómetro 2,906, en sentido decreciente, con afección en la calzada.

Cortes en Agost y Crevillent

Además de los accidentes, la jornada está marcada por dos cortes destacados. En la AP-7 a la altura de Agost, en el kilómetro 697,3, sentido decreciente, se ha registrado un corte relacionado con obras graves. También hay un corte en la A-7 en Crevillent, en el kilómetro 529,5, sentido decreciente, donde la calzada aparece cerrada.

Estas afecciones pueden provocar demoras importantes, especialmente en una mañana de lunes, cuando coinciden desplazamientos laborales, tráfico de entrada a áreas urbanas y circulación de vehículos pesados.

Retenciones en Alicante, Torrevieja y Elche

El tráfico lento también afecta a varios puntos habituales de la red viaria alicantina. En la A-70 a la altura de Alicante, se ha comunicado una retención en el kilómetro 19,12, sentido creciente.

La N-332 vuelve a concentrar complicaciones en dos tramos especialmente sensibles. En Torrevieja, a la altura del kilómetro 57,75, hay tráfico lento en ambos sentidos. En Elche, la retención se sitúa en el kilómetro 93,98, en sentido decreciente.

Obras en AP-7, A-7 y A-31

A las incidencias principales se suman varias obras que pueden ralentizar la circulación durante la mañana. En la AP-7 en Rojales, en el kilómetro 743,0, sentido creciente, hay un carril cortado por obras.

La A-7 también presenta trabajos en dos puntos: en Cox, kilómetro 540,0, sentido decreciente, y en Crevillent, kilómetro 531,5, también en sentido decreciente. En ambos casos hay carriles cortados por obras. Por su parte, la A-31 en Alicante registra obras en el kilómetro 238,0, sentido creciente.

Recomendaciones para los conductores

Ante esta situación, se recomienda consultar el estado del tráfico antes de salir, prever más tiempo para los desplazamientos y extremar la precaución en los tramos con carriles cortados, obras o accidentes.

En las zonas afectadas por obras, conviene respetar la señalización provisional, reducir la velocidad y mantener una distancia de seguridad suficiente. En caso de encontrar retenciones o vehículos de emergencia, lo más prudente es evitar maniobras bruscas y facilitar el paso a los servicios que trabajan en la vía.

La situación afecta a corredores clave de la provincia, especialmente en el entorno de Orihuela, Elche, Crevillent, Agost, Torrevieja y Alicante, por lo que los desplazamientos por estos puntos pueden requerir más paciencia de lo habitual durante la mañana.