La UA activa simuladores que anticipan resultados de notas y de importes de matrícula

El Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo de la Universidad de Alicante (UA), a través del Secretariado de Acceso y Orientación Universitaria, pone a disposición de las personas interesadas el simulador de notas de admisión y el simulador de importe de matrícula, dos aplicaciones desarrolladas por el servicio de Informática, la segunda de ellas junto al Área de Coordinación Académica de la UA, ahora que acaban de concluir las pruebas de Selectividad.

Ambos recursos se encuentran disponibles en InfoUA, la web del Servicio de Información de la UA. A partir de ahora, los estudiantes que acaban de finalizar sus Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) pueden anticipar resultados y prever el coste de sus estudios gracias a estas herramientas.

INFORMACIÓNTV

Uso sencillo

Su uso es sencillo. En el caso del simulador de notas de admisión, en primer lugar, se debe seleccionar la vía de acceso correspondiente: Bachillerato o Ciclo Formativo de Grado Superior.

Si se accede desde Bachillerato, habrá que indicar la nota media obtenida en esta etapa y las calificaciones de las materias de la fase obligatoria de la PAU. En el caso de acceder desde un Ciclo Formativo de Grado Superior, se deberá introducir la nota media del expediente académico del ciclo cursado.

Posteriormente, será necesario consignar las calificaciones obtenidas en los exámenes de la fase voluntaria y seleccionar la titulación o titulaciones de interés. Las notas de cada bloque se calcularán automáticamente y, para cada titulación elegida, la aplicación mostrará la correspondiente nota de admisión. Los resultados ofrecidos tienen carácter meramente orientativo y, en ningún caso, son vinculantes.

Importe

El simulador de importe de matrícula tiene como objetivo ofrecer una orientación sobre el importe aproximado de la matrícula basado en la información proporcionada. Los precios utilizados para la simulación son los establecidos en el Decreto de Precios Públicos del Consell. El importe resultante se calcula teniendo en cuenta distintos factores, entre ellos, el grado de experimentalidad de la titulación seleccionada, del que dependen los precios de los créditos matriculados.

Cálculo

El cálculo del coste de la matrícula en el simulador es meramente orientativo y no supone compromiso por ninguna de las partes. La simulación de matrícula solo se puede realizar con asignaturas con docencia.

InfoUA, el Servicio de Información de la UA, recoge en sus páginas toda la información necesaria para el acceso a la universidad, tales como estudios, trámites, becas y ayudas, transporte, bolsa de alojamientos, entre otros muchos servicios y prestaciones.