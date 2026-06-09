Alicante inicia los trámites para abrir un Centro de Día en San Gabriel tras el cierre hace diez meses del espacio de plaza América

Diez meses después del cierre del Centro de Día de plaza América, el Ayuntamiento de Alicante ha dado el primer paso para recuperar un servicio que dejó sin atención a una treintena de personas mayores y dependientes de la ciudad. La Concejalía de Bienestar Social ha presentado ante la Generalitat Valenciana el anteproyecto para reformar y adecuar el antiguo edificio del Cefire, en la calle Bahía número 4, en el barrio de San Gabriel, con el objetivo de convertirlo en un nuevo centro de día con capacidad para 50 usuarios.

La iniciativa supone el inicio de una tramitación largamente esperada por las familias afectadas desde que el pasado 15 de agosto de 2025 se clausurara el Servicio de Estancias Diurnas (SED) de plaza América sin que existiera una alternativa inmediata. Aquella decisión alteró de forma radical la rutina de una treintena de mayores que acudían diariamente al recurso municipal y que, de un día para otro, perdieron un espacio de atención, socialización y cuidados especializados.

El proyecto remitido al Registro de Autorizaciones de Servicios Sociales de la Generalitat está valorado en 1.058.725 euros y contempla la reutilización de las instalaciones existentes mediante una reforma integral enfocada a garantizar la accesibilidad, la seguridad y la adaptación del inmueble a las necesidades de las personas mayores y dependientes.

La concejala de Bienestar Social, Begoña León, destacó, a través de un comunicado de prensa, la importancia de este avance administrativo. "Con la solicitud de visado del anteproyecto para el Centro de Día damos un gran paso, de la mano de la Generalitat, para poner en funcionamiento lo antes posible esta dotación, en un espacio amplio, seguro, adaptado a la normativa y con todos los servicios y estancias que los mayores necesitan y merecen", afirmó León.

Así será el nuevo edificio

El futuro Centro de Día se ubicará en el antiguo edificio del Cefire, en la calle Bahía de San Gabriel, un inmueble que dispone de una superficie construida de 854,8 metros cuadrados repartidos en dos alturas. La planta baja cuenta con 430,9 metros cuadrados, mientras que la primera planta suma otros 423,9 metros cuadrados. Además, el complejo dispone de espacios exteriores vinculados al edificio, con más de 870 metros cuadrados entre zonas pavimentadas, áreas sin urbanizar y jardines.

La planta baja se configura como el núcleo principal de actividad del centro y como la zona de contacto directo con las personas usuarias. En este nivel se ubicarán la recepción, el guardarropa, la cocina, el comedor, la sala de estar y convivencia, además de tres aseos adaptados, espacios destinados a residuos y ambas plantas se conectarán mediante una escalera y un ascensor accesible. Uno de los espacios más destacados será la sala de estar y convivencia, concebida como el principal punto de encuentro del centro y preparada para acoger las actividades cotidianas, de relación y permanencia de los usuarios.

La cocina funcionará mediante un sistema de línea fría y estará conectada directamente con el comedor y las dependencias auxiliares. Por su parte, el comedor se ha dimensionado para permitir la organización del servicio en dos turnos, optimizando así el espacio disponible sin reducir su capacidad de atención.

La planta superior estará destinada a los servicios especializados y de apoyo y, en ella se concentrarán las dependencias de carácter profesional, administrativo y terapéutico, liberando la planta baja de estos usos complementarios para centrarla en la atención directa.

Entre los espacios previstos figuran la enfermería y sala de curas, los despachos de atención profesional, la dirección y archivo, una sala polivalente, una sala de rehabilitación, dos aseos accesibles, un baño de apoyo, varios almacenes, dependencias de limpieza y los vestuarios del personal. La sala polivalente se ha diseñado con una superficie que permitirá dividirla en dos espacios independientes cuando sea necesario, mientras que la sala de rehabilitación estará destinada a actividades terapéuticas y de recuperación funcional dirigidas a las personas usuarias del centro.

Críticas desde Compromís

El portavoz de Compromís, Rafa Mas, criticó la solicitud de la concejala de Bienestar Social, Begoña León, del visado autonómico a la propuesta para reformar y adecuar el edificio municipal del antiguo Cefire de la calle Bahía en San Gabriel, para 50 mayores y dependientes. "Hace un año la señora León cerró el centro de día de plaza América, dejando en la calle a usuarios y familias, mientras prometía una reapertura inmediata que nunca llegó", señaló Mas. Mas considera que el nuevo proyecto "no soluciona el problema a corto plazo", ya que el edificio lleva nueve años cerrado y requiere un cambio de uso y una remodelación integral. "Las usuarias y trabajadoras de plaza América quieren la reapertura inmediata del centro", apuntó Mas.