Alicante invierte 2,7 millones en ampliar el cementerio y gestionar los actos fúnebres y el mantenimiento

El Ayuntamiento de Alicante invertirá cerca de 2,7 millones de euros para implementar mejoras en el Cementerio Municipal Nuestra Señora del Remedio de Alicante. En concreto, se llevará a cabo la construcción de un nuevo osario y se renovará el servicio de actividades funerarias, limpieza y mantenimiento integral.

La Junta de Gobierno Local ha aprobado este martes sacar a licitación la construcción del nuevo espacio para los restos exhumados, que cuenta con un presupuesto base de licitación de 399.093 euros y un plazo de ejecución de seis meses. Esta instalación se llevará a cabo en la zona nueva del camposanto y será una edificación funcional, segura y acorde a la normativa vigente en materia sanitaria mortuoria, destinada al almacenamiento organizado y permanente de restos óseos, así como la adecuación del entorno inmediato, contemplando accesos y condiciones que faciliten el mantenimiento.

Por otra parte, el servicio de actividades funerarias, limpieza y mantenimiento integral del cementerio municipal también sale a licitación, en este caso por un presupuesto base de 2.284.483 euros. La duración del contrato será de tres años, prorrogables mediante dos ampliaciones de un año cada una, siendo, por tanto, la duración máxima del contrato será de cinco años.

Al respecto, la concejala de Infraestructuras, Cristina García, ha señalado que el equipo de gobierno sigue "trabajando para mejorar y modernizar el Cementerio Municipal tras la ampliación realizada para dar un servicio de calidad a la ciudadanía".

Nueva zona

La última ampliación del cementerio tuvo lugar el pasado año. El proyecto se adjudicó en marzo de 2024 por un importe de 3,3 millones de euros y abarcó una superficie de 16.549 metros cuadrados, ubicada en la zona sureste del cementerio. Además de los nichos y tumbas, la actuación incluyó mejoras significativas: nuevos accesos, pavimentación renovada, canalizaciones actualizadas, zonas ajardinadas y bloques de columbarios, manteniendo la estética del recinto preexistente.

En total, se incorporaron 2.550 unidades funerarias: 2.268 nichos para cristianos, 175 lápidas árabes y 107 lápidas judías. Todos los nichos están dispuestos en bloques de hasta cuatro alturas, dotados con escaleras metálicas móviles para facilitar el acceso a los niveles superiores.