La ampliación de los laboratorios permitirá aumentar la capacidad investigadora del Instituto de Neurociencias

La capacidad investigadora del Instituto de Neurociencias de Alicante se verá multiplicada gracias a la ampliación de los laboratorios técnicos (biología molecular, genotipado y vectores) realizada en el marco de las obras que han mejorado el espacio de este centro científico de prestigio a nivel mundial. La intervención ha tenido un presupuesto de 2.200.000 euros y ha contado con la cofinanciación de la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades de la Generalitat Valenciana, por un importe de 1.300.000 euros, (60 % del Programa Operativo FEDER de la Comunidad Valenciana 2021-2027 y 40 % de fondos propios). La ampliación ha sido ejecutada por el Vicerrectorado de Infraestructuras de la UMH, que gestiona junto al Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) estas instalaciones.

Las obras de ampliación, donde se ha intervenido sobre una superficie de 630 m2, incluyen zona de administración, un espacio polivalente para formación, reuniones y conferencias y la citada ampliación de los laboratorios técnicos así como servicios comunes. La ampliación permitirá reestructurar otras zonas para aumentar el espacio de investigación del Instituto de Neurociencias, acreditado como Centro de Excelencia Severo Ochoa.

Comunicación con el hospital

Por otro lado, las obras de unión entre el Santiago Ramón y Cajal y el Muhammad Al-Shafra permitirán disponer de una nueva zona de experimentación de comportamiento animal. Además, se ha trasladado el montacargas y el depósito de nitrógeno, quedando mejor comunicado el campus con el Hospital Universitario de Sant Joan d'Alacant a través de un pasaje con plena accesibilidad.

Las obras, finalizadas en febrero de este año, han tenido una duración de 12 meses y se han diseñado y ejecutado teniendo en consideración los criterios medioambientales de la UE, evaluados mediante el DNSH (Do No Significant Harm).

Se trata de un requisito que garantiza la resiliencia del proyecto, su sostenibilidad y mitigación del cambio climático en su vida útil: tanto en construcción, mediante el cuidado de los materiales empleados en su construcción, como en su funcionamiento eficiente. Durante las obras, se ha tratado de causar las mínimas molestias tanto al hospital como al campus, así como al funcionamiento del Instituto de Neurociencias y a los departamentos universitarios ubicados en el edificio Muhammad Al-Shafra.

Autoridades asistentes al acto en Neurociencias / Pilar Cortés

Inauguración

Una delegación del equipo de dirección de la Universidad Miguel Hernández (UMH), encabezada por el rector Juan José Ruiz; de la Generalitat Valenciana y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), ha inaugurado en el campus de Sant Joan d’Alacant las obras de ampliación del edificio Santiago Ramón y Cajal, en el que se encuentra ubicado el Instituto de Neurociencias UMH-CSIC. Estas obras han incluido, también, la conexión de los edificios Ramón y Cajal y Muhammad Al-Shafra, a través de un túnel subterráneo.

Con motivo de la inauguración, los asistentes han recorrido las nuevas instalaciones para conocer los espacios incorporados al centro y las mejoras realizadas.

Asistentes

Además del rector de la UMH, a la visita han asistido, entre otras personalidades, la secretaria autonómica de Universidades de la Generalitat Valenciana, Esther Gómez; el director general de Ciencia e Investigación de la Generalitat, Rafael Sebastián; el vicerrector de Infraestructuras de la UMH, Pedro Vicente, y gran parte del equipo de Dirección de la Universidad; la vicepresidenta adjunta de Relaciones Institucionales del CSIC, Ana Isabel Criado Contreras; el delegado Institucional del CSIC en la Comunidad Valenciana, Juan Fuster; la directora del Instituto de Neurociencias, Juana Gallar; y la vicedirectora del Instituto, Guillermina López Bendito, así como representantes académicos y de la empresa constructora.