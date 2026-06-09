El Ayuntamiento de Alicante exige mejoras de seguridad al parking de San Cristóbal

El Ayuntamiento de Alicante reclama nuevas medidas de seguridad en el aparcamiento de la plaza San Cristóbal, tras una inspección de las instalaciones. El gobierno municipal reclama la colocación de extintores y puertas cortafuegos o la instalación de videovigilancia, entre otros elementos, y concede un plazo máximo de dos meses para su puesta en marcha.

La gestión del estacionamiento subterráneo situado junto a la Rambla fue adjudicada en febrero de 1978 por un plazo inicial de cincuenta años y es explotada por la mercantil Edificios Rambla Méndez Núñez. De acuerdo con las condiciones del contrato, y dado que la concesión entraba en sus años finales, un técnico municipal realizó visita de inspección del aparcamiento con el objetivo de comprobar el estado de mantenimiento. Como consecuencia de dicha evaluación, y tras recabar dos informes externos aportados por la empresa, el Consistorio ha considerado procedente "ordenar la ejecución de las medidas necesarias para reforzar las condiciones de seguridad, evacuación, sectorización contra incendios, protección de los edificios medianeros y autoprotección" del parking.

Plazos concretos

En este sentido, se concede a la mercantil un plazo máximo de 10 días para comunicar a las comunidades de propietarios de los edificios colindantes la ejecución de los trabajos previstos, indicando su finalidad de seguridad, aportando al Ayuntamiento copia de dichas comunicaciones. Un máximo de cinco días después, la concesionaria deberá presentar ante el Consistorio la documentación técnica previa a la ejecución de las actuaciones. Una vez aprobados dichos informes, la compañía dispondrá de dos meses para la instalación de puertas cortafuegos, pulsadores, extintores de CO₂, señalización, videovigilancia, control de accesos e integración de las salidas en el sistema de detección y alarma de incendios.

Por último, una vez dichas medidas se encuentren implementadas, la responsable del aparcamiento deberá aportar certificado o informe técnico acreditativo de su correcta ejecución y puesta en funcionamiento. Por último, y en un máximo de un mes desde el final de los trabajos, deberá registrar el Plan de Autoprotección actualizado o adaptado, incorporando las salidas de emergencia hacia los edificios medianeros, los recorridos de evacuación, la sectorización ejecutada, los medios de detección, alarma y extinción, la señalización, los planos actualizados y la coordinación con las comunidades de propietarios afectadas.