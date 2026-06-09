Una herramienta predictiva para reducir los accidentes nocturnos por deslumbramiento, premio de la Cátedra Vectalia Movilidad de la UA

La Cátedra Vectalia Movilidad, adscrita a la Universidad de Alicante (UA), ha premiado los mejores trabajos de final de grado y máster. Estos galardones tienen como principal objetivo reconocer e impulsar el talento investigador del alumnado de la UA en materias estrechamente vinculadas con la movilidad sostenible, la gestión eficiente del transporte y el desarrollo de infraestructuras urbanas y rurales con un alto componente de aplicabilidad práctica.

En la categoría de trabajos fin de máster, el máximo galardón de 1.000 euros ha sido concedido a Daniel Poveda Coves por su investigación «Deslumbramiento en autovías y autopistas. Estudio técnico y aplicación práctica sobre factores que determinan el deslumbramiento frontal nocturno en autovías y autopistas». Dirigido por Luis Bañón y José Ignacio Pagán, este innovador proyecto utiliza el software GIS (ArcGIS) como herramienta predictiva para la seguridad vial, aportando soluciones concretas sobre la altura óptima de pantallas antideslumbramiento para reducir la accidentalidad nocturna y optimizar los presupuestos de las administraciones.

El segundo premio en la categoría, dotado de 600 euros, ha recaído en Víctor Ros Verdú por su «Proyecto de ejecución de puente sobre el río Segura para la conexión viaria de las carreteras CV-91 y CV-9220 en Orihuela (Alicante)». Tutorizado por Manuel Castaño, el trabajo ofrece una brillante respuesta técnica a un problema crítico de gestión del transporte en el municipio, diseñando una infraestructura capaz de desviar el tráfico pasante para descongestionar el casco urbano y garantizar la comunicación directa entre pedanías tras resolver complejos condicionantes hidráulicos y geotécnicos.

Protagonistas del primer premio en la categoría de trabajos fin de máster / INFORMACIÓN

Minas

En la modalidad de fin de grado, el primer premio, dotado con 500 euros, ha recaído en Guillermo González Feliz por su «Estudio de viabilidad para la recuperación de la línea ferroviaria Ponfeblino en las comarcas de El Bierzo y Laciana». Tutorizado por Óscar Galao y Armando Ortuño, el proyecto destaca por su carácter integrador al plantear la transformación de una antigua infraestructura minera en una vía verde, aplicando una metodología multicriterio que evalúa la rentabilidad social, técnica y económica para el desarrollo rural.

El segundo premio, de 300 euros, ha sido para Elena Álvarez Cánovas por su «Proyecto de reordenación urbana del entorno de la Rambla de Méndez Núñez (Alicante)». Bajo la dirección del tutor Luis Bañón, propone una ambiciosa gestión de la movilidad en este eje estratégico de la ciudad, priorizando el transporte público y las áreas peatonales mediante el uso de microsimulaciones de tráfico que aseguran su viabilidad funcional.

Mutxamel

El tercer premio de 200 euros ha sido otorgado a Enrique Cabot Agulló por su «Proyecto de reordenación urbana en zona residencial La Huerta, Mutxamel», coordinado por los tutores Luis Bañón y Enrique Cabot. La propuesta ha sido distinguida por sustituir un modelo urbano obsoleto centrado en el automóvil por uno basado en la accesibilidad peatonal universal, proyectando plataformas únicas y mejoras en la eficiencia energética mediante tecnología led.

El evento de entrega de premios, celebrado en la sala de reuniones de la Escuela Politécnica Superior (EPS) de la UA, contó con la participación de destacados representantes tanto del ámbito académico como del sector empresarial. Los encargados de hacer entrega de los galardones fueron el director de la escuela, Josué Nescolarde; el director de la Cátedra, Luis Aragonés; el director de transportes urbanos de Vectalia, Raúl Cantero, y el director de comunicación y relaciones institucionales de la firma, Ezequiel Moltó. Al acto asistieron también los tutores de los trabajos de investigación y los familiares de los estudiantes distinguidos, quienes arroparon a los premiados en una jornada de puesta en valor del esfuerzo y el rigor metodológico.

Primer premio en la categoría fin de grado / INFORMACIÓN

Excelencia

Durante la ceremonia, Nescolarde felicitó calurosamente a todos los alumnos galardonados por el altísimo nivel de sus proyectos, a la vez que destacó la enorme importancia que poseen este tipo de certámenes para visibilizar e incentivar la excelencia académica dentro de las distintas titulaciones impartidas en la politécnica alicantina, demostrando que la formación recibida se traduce en investigación de vanguardia.

Por su parte, el director de la Cátedra centró su discurso en los retos del mañana. Aragonés hizo especial hincapié en el papel crucial que juega la movilidad sostenible en la planificación urbana moderna, subrayando que las ciudades actuales se enfrentan a desafíos sin precedentes en materia de transición ecológica y eficiencia del transporte, ante los cuales el talento joven de la UA aporta soluciones técnicas, viables y transformadoras.