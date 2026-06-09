La comisión de Les Naus en las Cortes, camino del colapso deliberado: muchas voces por escuchar y cada vez menos tiempo por los retrasos

Retraso previsible. La comisión de investigación de Les Naus en las Cortes Valencianas, que actualmente funciona a marchas muy forzadas, podría no retomarse hasta septiembre. El PP y Vox han aprobado este martes el calendario parlamentario que habilitaba solamente la semana actual para la celebración de comisiones. Ninguno de estos dos partidos han solicitado convocatoria alguna.

Por otra parte, desde Vox, partido que preside el órgano, reconocieron recientemente que la comisión no se retomaría hasta pasadas las Hogueras, pese a que la misma formación expresó la voluntad de celebrar dos sesiones antes de los días grandes de la fiesta alicantina, que tendrán lugar entre el 20 y el 24 de junio. Actualmente los ultras contemplan pedir una nueva sesión en julio, pero de momento no han hecho efectiva esta posibilidad. Esto solo sería posible a través de la solicitud de una convocatoria extraordinaria para retomar la comisión entre la última semana de junio y el mes de julio, ya que agosto es inhábil.

Las próximas sesiones previstas de aquí a fin de curso son el pleno para debatir las enmiendas a la totalidad de los presupuestos autonómicos que, previsiblemente, aprobarán el PP y Vox a finales de julio. Esta sesión tendrá lugar el miércoles 17 de junio, mientras que las enmiendas parciales podrán presentarse hasta el día lunes 29, se incluirán en informe en principio el martes 30 y en julio llegarán las sesiones previas a la aprobación definitiva de las comisiones. Estas serán los días 13, 14 y 15 para el debate en Comisión y los días 21 y 22 para el debate y la aprobación en pleno.

Retrasos

El escándalo de las adjudicaciones de viviendas protegidas en el residencial Les Naus fue destapado por INFORMACIÓN a finales de enero. En estos momentos hay 15 personas imputadas en un caso que afecta a diversas personas relacionadas con instituciones gobernadas por el PP. Hasta ahora se ha cobrado las dimisiones de quien fuera concejala de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante, Rocío Gómez; de María Pérez-Hickman, directora general de Organización Interna y que se mantiene como jefa de Contratación del Consistorio; y de Miguel Ángel Sánchez, que era jefe de Gabinete de la consellera de Turismo, Marián Cano.

Residencial Les Naus, en La Condomina. / Alex Domínguez

El 19 de febrero se aprobó en las Cortes la constitución de la comisión de investigación para tratar el caso a propuesta de Vox, que contó con los votos favorables del PP y de Compromís y con la abstención del PSPV. El órgano echó a andar el pasado 5 de marzo y la Mesa no se volvió a reunir hasta pasados dos meses, concretamente el 7 de mayo, para ultimar la elaboración y la aprobación de un plan de trabajo.

Dicho plan, que entre otras cosas incluye la lista de comparecientes, los tempos y la manera en la que la comisión se desarrollará, se aprobó finalmente a propuesta de Vox después de que el PP maniobrara con la intención de excluir al alcalde de Alicante, Luis Barcala, cuando los ultras ya se habían negado a llamar al expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón; a la consellera de Vivienda, Susana Camarero; o al actual jefe del Consell, Juanfran Pérez Llorca, tal como exigían los grupos de izquierdas.

El 22 de mayo se acabó aprobando el plan de trabajo, que proponía elaborar el informe de la comisión en 12 meses con capacidad de ampliación y con la celebración de al menos una sesión al mes. Una periodicidad que hasta ahora no se ha cumplido, si se tiene en cuenta que en abril no hubo convocatoria y que tampoco la habrá en junio, ni posiblemente en julio ni en agosto, ya que este último mes es inhábil.

De ser así, y si a partir de septiembre se convocan sesiones con periodicidad mensual, quedarían siete meses hasta llegar a marzo (siempre que enero no sea declarado inhábil), cuando se cumplirá un año de la constitución de la comisión, para finalizarla. Cabe recordar el órgano que no se podrá alargar más del mes de abril, ya que en dicho mes previsiblemente se disolverán las Cortes tras la pertinente convocatoria de elecciones autonómicas para el mes de mayo.

Tiempos ajustados

Así pues, en este tiempo ajustado deberán pasar los 75 comparecientes propuestos por Vox. Durante la comisión de la dana, inundaciones que causaron 230 muertos en la provincia de Valencia y que acabó forzando la dimisión del presidente Carlos Mazón un año después de los hechos, se celebraron sesiones de mañana y tarde en las que la media de comparecientes fue de seis al día y acabaron asistiendo 31, es decir, un tercio del total, teniendo en cuenta que algunos de ellos eran miembros del Gobierno de España y se acogieron a su posibilidad de no acudir.

Comisión de Les Naus celebrada en las Cortes Valencianas. / José Cuéllar / Cortes

Con este ritmo, en la comisión de Les Naus comparecerían un total de 42 personas de 75, siempre y cuando se mantengan los tempos fijados por Vox en su plan de trabajo, hasta ahora incumplidos, de celebrar una sesión mensual como mínimo. Cabe recordar, además, que habría que dejar un margen temporal para la elaboración de las conclusiones

La comisión de la dana, por otra parte, se cerró por parte del PP y Vox tras menos de un año de declaraciones y con una decena de sesiones. El dictamen se aprobó el 27 de mayo y a día de hoy la situación apunta a que el órgano constituido para investigar las adjudicaciones del residencial Les Naus podría tener un desarrollo similar al que se configuró para hacer lo propio con la dana.

No es la única comisión para investigar el caso que se ha convocado ni la única que está funcionando entre críticas por parte de la oposición. En la que actualmente se está desarrollando en el Ayuntamiento de Alicante solo han pasado tres de los más de veinte comparecientes llamados hasta ahora. Incluso está en el aire la participación del alcalde, Luis Barcala.