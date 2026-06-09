Compromís lleva al Senado la falta de plazos y la financiación del Parque Central de Alicante

Compromís lleva al Senado la falta de plazos y la fórmula de financiación del futuro Parque Central de Alicante, uno de los grandes proyectos urbanísticos pendientes de la ciudad. El senador Enric Morera ha registrado una pregunta oral dirigida al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, para que aclare cuándo se ejecutará la actuación y si el desarrollo de los suelos estatales vinculados al entorno ferroviario quedará condicionado a plusvalías urbanísticas, permutas de suelo municipal u operaciones de intercambio patrimonial con el Ayuntamiento.

La iniciativa se produce después de que el propio Puente presentara el pasado 13 de abril en Alicante, junto al alcalde, Luis Barcala, y el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, el diseño del futuro Parque Central y de la integración urbana del entorno de las vías ferroviarias y la estación. Aquel acto sirvió para escenificar el acuerdo entre las tres administraciones tras décadas de espera, aunque la actuación sigue pendiente de un calendario concreto de ejecución.

“Veinte años han tardado en presentar el proyecto del Parque Central de Alicante y no tiene fecha de ejecución”, ha señalado Morera. El senador de Compromís sostiene que el ministerio debe explicar en la Cámara Alta “cuándo se van a realizar las obras” y por qué plantea pagarlas “a través de plusvalías, de terrenos de la ciudad de Alicante que pertenecen a todos los vecinos”.

La pregunta registrada por Morera solicita respuesta oral ante el pleno del Senado por parte del ministro de Transportes. En ella, el senador plantea si, tras la presentación del proyecto y después de “más de 20 años” de dilación, no ha llegado el momento de impulsar la ejecución de los proyectos pendientes sobre suelos de titularidad estatal en Alicante, entre ellos el Parque Central y el parque de vías posterior a Casa Mediterráneo, sin condicionar su desarrollo a la obtención de plusvalías urbanísticas, permutas de suelo municipal u operaciones de intercambio patrimonial con el Ayuntamiento.

Veinte años han tardado en presentar el proyecto y sigue sin fecha de ejecución Enric Morera — Senador de Compromís

El Parque Central está llamado a ser una de las actuaciones urbanísticas más transformadoras de Alicante. El proyecto presentado en abril contempla actuar sobre un ámbito de más de dos kilómetros lineales, desde el centro de la ciudad hasta la Vía Parque, con el objetivo de integrar la playa de vías, generar una gran zona verde y coser la brecha que durante décadas ha separado barrios como Benalúa y San Blas. La solución planteada pasa por un soterramiento parcial, con algunos tramos a cielo abierto en la zona más próxima a la estación, integrados en el conjunto del parque, y hasta cinco pasos peatonales para garantizar la conexión entre ambos márgenes.

La presentación del proyecto se realizó con una estimación global de 420 millones de euros. Posteriormente, el Ministerio de Transportes, a través de Adif, remitió al Ayuntamiento de Alicante y a la Generalitat una propuesta de borrador de convenio para la ejecución y financiación de las actuaciones de integración ferroviaria, con un coste estimado de 347 millones de euros a repartir entre las administraciones.

Según ese borrador, el Gobierno de España asumiría el 100 % de la inversión vinculada al edificio de la futura estación intermodal, al bloque histórico de viajeros y al desarrollo de otros inmuebles de uso ferroviario. El Ayuntamiento, por su parte, se haría cargo de la urbanización de la zona resultante del cubrimiento de vías, con nuevos espacios libres que darían continuidad al futuro Parque Central. En cuanto al cubrimiento parcial de la playa de vías y las actuaciones ferroviarias necesarias para adaptar el trazado actual, el coste se repartiría entre Adif, con un 50 %, la Generalitat, con un 25 %, y el Ayuntamiento, con el 25 % restante.

La fórmula deberá negociarse entre las administraciones implicadas. Compromís sitúa ahora el foco en si una actuación sobre suelos de titularidad estatal debe depender de mecanismos vinculados a plusvalías urbanísticas, permutas o terrenos municipales. Morera reclama que el Gobierno concrete el calendario y aclare el modelo de financiación de un proyecto que Alicante lleva décadas esperando y que, tras su presentación pública, continúa sin fecha de inicio de obras.