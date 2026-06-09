El Corte Inglés y Sfera vestirán a la Bellea del Foc 2026 durante todo su reinado

El Grupo El Corte Inglés continúa reforzando su compromiso con la cultura y las tradiciones alicantinas con su participación en el vestuario de la Bellea del Foc 2026. En una alianza renovada con la Federació de Fogueres, la firma Sfera será la encargada de proporcionar parte del vestuario que lucirá la máxima representante de las Hogueras durante su año de reinado.

El acuerdo se ha formalizado en un acto celebrado en la tienda de Sfera, situada en la cuarta planta del centro de El Corte Inglés de Maisonnave. A través de este convenio, El Corte Inglés vestirá a la Bellea del Foc 2026, María Pastor, en buena parte de los actos oficiales y compromisos públicos previstos en su agenda.

El acto ha contado con la presencia del presidente de la Federació de Fogueres, David Olivares; la jefa de Comunicación y Relaciones Institucionales de El Corte Inglés, Silvia Aguilar; y la responsable regional de Sfera, Ana Riquelme.

El Corte Inglés y Sfera aportarán prendas y calzado pensados para combinar elegancia, comodidad y versatilidad. / INFORMACIÓN

Moda para acompañar un año de representación

Durante los próximos meses, María Pastor asumirá una agenda marcada por actos institucionales, encuentros con comisiones, presentaciones y citas vinculadas al calendario festero. En ese contexto, el vestuario forma parte de la imagen pública de la Bellea del Foc 2026, pero también debe responder a las necesidades de un año intenso, con jornadas largas y escenarios muy diversos.

Por ello, El Corte Inglés y Sfera aportarán prendas y calzado pensados para combinar elegancia, comodidad y versatilidad. La colaboración permitirá acompañar a la representante de las Hogueras en momentos clave de su reinado, manteniendo una imagen cuidada y adecuada a cada ocasión.

Durante los próximos meses, María Pastor asumirá una agenda marcada por actos institucionales, encuentros y citas vinculadas al calendario festero. / INFORMACIÓN

Compromiso con Alicante y sus Hogueras

La colaboración con la Federació de Fogueres se enmarca en la relación de El Corte Inglés con la vida social y cultural de Alicante. Las Fogueres de Sant Joan son una de las principales señas de identidad de la ciudad y este acuerdo supone una nueva muestra de apoyo a una tradición profundamente arraigada entre los alicantinos.

Con este convenio, El Corte Inglés y Sfera refuerzan su presencia en el calendario festero y su apoyo a quienes representan oficialmente las Hogueras. Una colaboración que une moda, tradición y compromiso local para acompañar a María Pastor durante su año como Bellea del Foc 2026.