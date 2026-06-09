El desafío de construir una inteligencia artificial con principios y garantías

Foro Alicante celebrará el viernes, 12 de junio de 2026, a las 10.30 horas, un desayuno-coloquio bajo el título «Por una IA soberana, ética y transparente», un encuentro centrado en uno de los grandes debates del presente y del futuro inmediato: el papel de la inteligencia artificial en la transformación de la sociedad, la economía y las instituciones.

La sesión contará con la intervención de Mª González Veracruz, secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, quien abordará los desafíos que plantea el desarrollo de esta tecnología en un contexto marcado por la aceleración digital, la necesidad de fortalecer la autonomía tecnológica y la importancia de situar a las personas en el centro de la innovación. El acto será presentado por Manuel Palomar, director de CENID, Centro de Inteligencia Digital, y moderado por Toni Cabot, director de INFORMACIÓN.

La inteligencia artificial se ha convertido en una herramienta con enorme capacidad para mejorar procesos, optimizar recursos, impulsar la investigación, personalizar servicios y facilitar la toma de decisiones en ámbitos tan diversos como la sanidad, la educación, la administración pública, la empresa o la movilidad. Sin embargo, su avance también plantea interrogantes relevantes sobre privacidad, seguridad, sesgos, transparencia, responsabilidad y control humano.

Por ello, hablar de una IA ética no es una cuestión secundaria, sino una condición imprescindible para garantizar que esta tecnología se despliegue al servicio del interés general. Una inteligencia artificial basada en principios debe ser capaz de respetar los derechos fundamentales, evitar discriminaciones, proteger los datos personales y ofrecer explicaciones comprensibles sobre sus decisiones o recomendaciones. En una sociedad cada vez más digitalizada, la confianza ciudadana dependerá en gran medida de que los sistemas tecnológicos sean seguros, auditables y coherentes con los valores democráticos.

Este desayuno-coloquio se plantea como un espacio de reflexión sobre cómo avanzar hacia una inteligencia artificial útil, fiable y responsable. En un momento en el que la IA ya forma parte de la vida cotidiana, el reto consiste en hacerlo con criterios éticos, con supervisión humana y con una visión orientada al bienestar colectivo.

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