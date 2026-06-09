Los desperfectos en el mercado de Carolinas de Alicante persisten más de tres años después de la reforma del edificio: “Puede causar una catástrofe”

Unas obras que se retrasaron más de la mitad del tiempo previsto y que, para colmo, han causado problemas imprevisibles en un edificio recientemente preparado. El mercado de Carolinas, cuya entrada principal está en la calle San Mateo, mantiene los desperfectos con los que nació el inmueble después de haber sido reinaugurado en noviembre de 2022.

En aquel momento se convocó un evento para celebrar la recuperación de la calle San Mateo tras unas obras que se iniciaron a inicios de aquel año y que tenían una previsión de plazo de seis meses, aunque finalmente se alargaron otros cinco debido a problemas con los materiales. En la reapertura muchos de los negocios continuaban cerrados a la espera de la culminación total de los trabajos. Y en la espera muchos de los comerciantes protestaron por las pérdidas que les ocasionaba el retraso, por el que no fueron compensados por el Ayuntamiento.

Se gastaron un dineral en las obras y cuando vienen a arreglarlo tapan los agujeros y el agua sale por otro lado Pablo José de la Cruz — Comerciante

Los problemas no acabaron aquí. La cubierta del edificio, recientemente reformada, se estrenó con desperfectos que se hicieron evidentes en los días de lluvia. Y estos problemas continúan, pese a las quejas de los comerciantes y a la actuación de la Asociación de Vecinos Barrio del Pla, adyacente a Carolinas y que también hace uso de este mercado, que se ha ofrecido a los vendedores a hacer llegar sus quejas al Consistorio en forma de instancia.

Han venido muchas veces los técnicos a revisar y han recibido las quejas, pero hasta ahora todo sigue igual” Mateo Pinheiro — Asociación de Vecinos Barrio del Pla

“En este mercado se invirtieron 327.000 euros para remodelar el edificio y sustituir la cubierta, pero cada vez que llueve, poco o mucho, cae agua y se mojan los puestos”, critica Mateo Pinheiro, vocal de la entidad vecinal. Para evitar que los afectados tuvieran que realizar trámites burocráticos, su asociación se ofreció a tramitar las instancias, cuya cifra equivale prácticamente al número de puestos que hay en el mercado, un total de 32.

Desperfectos en el mercado de Carolinas, recientemente reformado. / Pilar Cortés

Según explica, “el Ayuntamiento es consciente de esta situación, han venido muchas veces los técnicos a revisar y han recibido las quejas, pero hasta ahora todo sigue igual”. Y a su vez, recuerda que su asociación solicitó intervenir en el pleno municipal del mes de mayo, para que compareciera la concejala de Mercados, Lidia López, y respondiera ante “las carencias” presentes en el mercado. Una propuesta que el Ayuntamiento rechazó “aduciendo improcedencia con base en lo contemplado en el Reglamento Orgánico del Pleno” y que dejó a los vecinos “sin poder trasladar el malestar”.

La semana pasada llovió y me tocó bajar corriendo la persiana porque se inundaba todo el mostrador Cristina Sánchez — Comerciante

Indignación

Los comerciantes dan fe de su enfado ante esta situación. El pescadero Pablo José de la Cruz recuerda que “se gastaron un dineral en las obras y cuando vienen a arreglarlo tapan los agujeros y el agua sale por el otro lado”. Este comerciante indica que “aunque llueva poco, cae muchísima agua, y así es imposible trabajar”. Además, recuerda que a compañeros suyos “les ha llegado a caer agua encima de motores o de cableado de cámaras frigoríficas”, teniendo incluso que prescindir del género almacenado en refrigeración. “El Ayuntamiento nos exige muchas cosas, eso sí, pero ellos no cumplen con nada”, lamenta.

Acceso al mercado de Carolinas, con desperfectos en la entrada que provocan caída de agua. / Pilar Cortés

También expone sus quejas Cristina Sánchez, que regenta un puesto de conservas en el mercado de Carolinas y recuerda que “la semana pasada llovió y me tocó bajar corriendo la persiana porque se inundaba todo el mostrador”. Los vídeos registrados, afirma, han sido enviados a la administración local “pero ni siquiera han contestado”, y apunta que no ha sufrido pérdidas económicas por “haber estado trabajando aquí, pero si esto pasa un domingo y nadie protege el mercado puede causar una catástrofe”.

La luz salta, se estropean las neveras, nos genera muchos problemas y las reparaciones no han servido de nada Elías Savall — Comerciante

Otro testimonio es el de Elías Savall, que vende pescado y marisco congelado y asegura que “las goteras son insufribles”. “Cuando llueve hay que poner cubos, la luz salta, se estropean las neveras, nos genera muchos problemas y las reparaciones no han servido de nada”. A todo esto se han añadido los problemas con la instalación del aire acondicionado, cuyos aparatos también gotean y obligan a colocar cubos a lo largo de la jornada. “Esto también depende del Ayuntamiento”, recuerda otro comerciante.