Educación incluye en su última propuesta a los sindicatos 5.000 nuevas contrataciones de profesores

La Conselleria de Educación acaba de enviar a los sindicatos el último documento de cara a alcanzar un acuerdo global para la mejora y transformación de la educación pública que contempla una inversión total de 3.338,26 millones de euros entre 2026 y 2031. El plan, elaborado tras la reunión de ayer entre ambas partes, incluye actuaciones en infraestructuras, contratación de profesorado, reducción de ratios, digitalización de la gestión educativa y mejoras salariales para el personal docente con el objetivo de reforzar la calidad de la enseñanza pública y adaptar los centros a las necesidades de las próximas décadas en un intento de conseguir el OK de los representantes de los trabajadores de la enseñanza y la desconvocatoria de una huelga histórica que está ya en su quinta semana.

Ahora, la Coordinadora de Asambleas Docentes del País Valenciano (CADPV) y los sindicatos UGT, CC OO y STEPV consultarán a sus afiliados docentes mientras que CSIF y ANPE lo valorarán internamente. El jueves se celebrará un nuevo encuentro sindicatos-administración.

Documento PDF que contiene la propuesta de acuerdo del 9 de junio.

El documento establece una hoja de ruta plurianual que prevé una inversión de 661 millones de euros en 2026, cifra que aumentará progresivamente hasta superar los 932 millones en 2029. Los recursos se distribuirán entre programas de modernización de centros, contratación de profesorado, ampliación de servicios educativos y mejora de las condiciones laborales del personal docente. Educación también ha remitido a los sindicatos dos anexos, uno sobre la evolución retributiva y otro sobre las actuaciones previstas en infraestructuras.

Modernizar infraestructuras

Uno de los pilares fundamentales de la propuesta de acuerdo es la renovación de la red de centros educativos públicos. Para ello se destinarán 1.409,7 millones de euros a actuaciones de construcción, ampliación, rehabilitación y modernización de infraestructuras, reza en el documento.

Entre las inversiones previstas destaca el Plan EduClima, dotado con 140 millones de euros, que permitirá instalar sistemas de climatización en los centros educativos con el objetivo de garantizar condiciones adecuadas de confort térmico durante todo el año. La medida responde a una de las principales demandas planteadas por las comunidades educativas ante el aumento de las temperaturas en los últimos cursos.

Documento que detalla las actuaciones en infraestructuras educativas.

Asimismo, el acuerdo contempla una inyección de casi 830 millones de euros para impulsar el Plan Edificant, además de otros 400 millones para inversiones educativas directas de la Generalitat y 40 millones destinados a actuaciones coordinadas con los ayuntamientos.

Refuerzo de plantillas

El documento prevé un importante crecimiento de los recursos humanos del sistema educativo valenciano. En total se contempla la incorporación de 7.742 docentes, distribuidos entre 5.000 nuevas contrataciones y 2.742 plazas vinculadas a la reducción de ratios y el refuerzo de las unidades específicas de apoyo educativo. Además de la estabilización de 10.000 puestos de trabajo.

La Generalitat considera que este aumento de plantilla permitirá mejorar la atención individualizada al alumnado, reforzar la inclusión educativa y responder al crecimiento de determinadas etapas formativas, especialmente en Formación Profesional.

Menos alumnos por aula

La reducción de ratios constituye otra de las medidas más relevantes de la propuesta de acuerdo. En Educación Infantil y Primaria el número máximo de estudiantes por aula se reducirá hasta los 22 alumnos, lo que supone una disminución del 12 %. En Educación Secundaria Obligatoria las ratios se situarán en 25 estudiantes por clase (17 % menos), mientras que en Bachillerato se fijarán en 28 alumnos, un 20 % menos que en la actualidad.

La medida también afectará a la Formación Profesional. Los ciclos de Grado Básico tendrán un máximo de 15 estudiantes por aula, mientras que los grados Medio y Superior se limitarán a 25 alumnos (un 17 % menos en ambos niveles). Del mismo modo, las Escuelas Oficiales de Idiomas verán reducidas sus ratios hasta un máximo de 20 estudiantes por grupo (10 % menos).

Según la administración autonómica, estas medidas buscan mejorar el rendimiento académico, facilitar la atención personalizada y favorecer la inclusión de alumnado con necesidades específicas.

Profesores llevan su protesta a Ciudad de la Luz durante la visita de Pérez Llorca / Pilar Cortés

Mejora salarial

El acuerdo incluiría además una mejora retributiva para el profesorado mediante una subida salarial de 200 euros mensuales vinculada al IPC, medida que supondrá una inversión acumulada de 802,3 millones de euros durante la vigencia del pacto, si lo hay.

La subida de 200 euros en el complemento específico autonómico se desplegará de manera escalonada: 75 euros en el complemento específico autonómico en septiembre de 2026. Otros 75 euros en el complemento específico autonómico en enero de 2027. Otros 50 euros en el complemento específico autonómico en enero de 2028. "Esta cifra se considerará como mínimo y, en aquel momento, se negociará una subida ulterior del complemento específico autonómico en función del presupuesto vigente ese ejercicio, indexada al índice de precios del consumo (IPC)", se señala.

Documento que detalla la evolución retributiva de los docentes para el periodo 2026-2028.

La actualización salarial se convierte así en una de las partidas más importantes del plan y pretende reforzar el reconocimiento profesional del personal docente, además de contribuir a la mejora de las condiciones laborales en el sistema educativo público valenciano.

Menos burocracia y más digitalización

Otro de los grandes bloques del acuerdo se centra en la simplificación administrativa. La Conselleria se compromete a aprobar un decreto específico para reducir cargas burocráticas y agilizar procedimientos que actualmente recaen sobre los equipos docentes y directivos.

Entre las medidas previstas figura la implantación del Expediente Digital del Docente (EDEN), la eliminación de trámites redundantes en proyectos de innovación educativa, la expedición electrónica de documentos oficiales y la automatización de diversos procesos de evaluación y gestión académica.

También se prevé la integración de diferentes plataformas informáticas en un único entorno digital, la incorporación de herramientas de inteligencia artificial para la elaboración de documentación administrativa y sistemas de traducción automática entre valenciano y castellano.

Inclusión

El documento dedica un apartado específico a la inclusión educativa. Entre las actuaciones previstas figuran la simplificación de los procedimientos relacionados con alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE), la mejora de los procesos de orientación educativa y profesional y la agilización de las adaptaciones para las pruebas de acceso a la universidad.

Además, se impulsará la integración de nuevas herramientas de gestión para facilitar el seguimiento del alumnado y la coordinación entre los distintos servicios educativos.

Una estrategia educativa a largo plazo

El acuerdo que se ofrece tendrá una vigencia hasta el curso 2030-2031 y pretende convertirse en la principal estrategia educativa de la Generalitat para los próximos años.

Con una inversión superior a los 3.300 millones de euros, la administración autonómica apuesta por una transformación integral del sistema educativo basada en la mejora de infraestructuras, el incremento de plantillas, la reducción de ratios, la innovación tecnológica y la mejora de las condiciones laborales del profesorado.

La iniciativa busca consolidar una educación pública más inclusiva, moderna y adaptada a los retos demográficos, tecnológicos y sociales que afrontará la Comunidad Valenciana durante la próxima década. Ahora la pelota está en el tejado de los docentes.