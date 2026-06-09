La mejora de infraestructuras, la simplificación burocrática y la ratio en las aulas, los puntos clave que apunta Educación para desbloquear la negociación

La consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí, ha resaltado el acercamiento de posturas con los representantes sindicales en la mesa de negociación para avanzar “con diálogo, planificación y dotación presupuestaria” en un acuerdo que mejore el sistema público educativo de la Comunidad Valenciana y que pueda poner fin a la huelga de profesorado que dura ya cinco semanas,

Así lo ha trasladado la consellera en un comunicado que su departamento acaba de emitir este martes tras las reuniones de ayer, emplazando a los sindicatos a un nuevo encuentro este próximo jueves, donde "puedan adoptarse acuerdos definitivos" en ámbitos como la simplificación administrativa y las infraestructuras, además de seguir profundizando en otras áreas con el objetivo de “poner en marcha el plan educativo más ambicioso para nuestro alumnado, las familias y los docentes”.

La Conselleria de Educación enviará hoy un nuevo documento con las aportaciones hechas por las organizaciones sindicales. La próxima mesa de negociación se ha convocado para el jueves para que los sindicatos tengan tiempo de estudiar el documento y someterlo a consulta.

Avances

Carmen Ortí ha calificado la jornada de negociación que se llevó a cabo ayer de “productiva y con avances significativos en distintos ámbitos estratégicos para el sistema educativo” y ha valorado positivamente la labor de la conselleria por “continuar mejorando la propuesta que presentamos e incorporando las aportaciones de los sindicatos”.

De este modo, ha destacado que “ya existen varios aspectos en los que se ha alcanzado un amplio consenso”, si bien ha indicado que las organizaciones sindicales deberán someter estos avances, previo envío de un nuevo documento este martes, a sus respectivos órganos internos antes de formalizar una posición definitiva.

Entre los principales puntos de consenso, la consellera ha remarcado la reducción de la burocracia y la simplificación administrativa. En este sentido, ha reconocido que el profesorado se ha visto “muy ahogado por la carga de papeleo” derivada de normativas de los últimos años, por lo que el objetivo compartido es “aligerar esta carga”.

Sindicatos de profesores advierten en la huelga de que "la lucha continuará el curso que viene" / Europa Press

Simplifica Educa

Cabe señalar que el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana ya ha publicado el trámite de información pública del proyecto “Simplifica educa”, iniciativa enmarcada en los compromisos de la mesa de negociación y que, ayudará a reducir la carga burocrática que afronta el colectivo docente en el aula.

En esta línea, también se ha tramitado a consulta pública la orden reguladora del horario del personal docente en los centros públicos no universitarios donde se recogerán mejoras en las condiciones laborales abordadas en las reuniones con los representantes sindicales como la implantación de seis días de libre disposición, la reducción del horario laboral y el reconocimiento del derecho a la desconexión digital del profesorado.

La responsable de Educación ha subrayado que en el ámbito de las infraestructuras educativas “estamos avanzando hacia un marco compartido”. Así, entre las medidas contempladas se incluyen actuaciones orientadas a mejorar el confort térmico de los centros educativos, incluyendo, sistemas de climatización, así como el desarrollo de un plan director que permita atender la diversidad de situaciones existentes en la red de centros. El Plan Edu Clima, prevé una inversión de 140 millones de euros hasta el año 2029 para la climatización del 100% de los centros educativos de la Comunidad Valenciana.

Ratios

El comunicado recuerda que la conselleria de Educación presentó el pasado viernes una propuesta dotada con 3.338 millones de euros en los próximos cuatro años para mejorar la educación pública. Entre las principales, se plantea una reducción de las ratios hasta alcanzar los niveles más bajos de la historia de la Comunidad Valenciana y la incorporación de 7.742 nuevos docentes durante los próximos años.

El acuerdo también supone un importante avance en infraestructuras educativas, con una inversión conjunta de 1.410 millones de euros hasta 2029, así como la mejora retributiva del profesorado, que situará a los docentes valencianos entre los mejor remunerados de España.

Sobre el tema retributivo, la consellera ha recordado que ya existe un acuerdo firme asumido por dos organizaciones sindicales fruto del compromiso del Consell por mejorar el salario del personal docente. Esta subida salarial, la primera en 19 años, situaría a los docentes valencianos entre los mejor pagados del Estado. Ese acuerdo fue firmado por ANPE y CSIF el pasado 25 de mayo. La Conselleria ha ofrecido añadir una adenda a la cláusula del acuerdo para que puedan añadirse el resto de las organizaciones sindicales.

Finalmente, la consellera ha reiterado la disposición al diálogo de la Generalitat y ha confiado en que los avances en la negociación contribuyan a reducir la conflictividad. “Hemos constatado que el Consell está negociando y asumiendo propuestas dentro de un marco razonable y responsable”, al tiempo que ha apuntado que las decisiones sobre las movilizaciones corresponden a las organizaciones sindicales.