Pacientes con diabetes recibirán en sus casas los dispositivos para monitorizar la glucosa

El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ha anunciado que Sanidad implantará desde este martes el nuevo modelo "Home Delivery", un sistema que permitirá a los pacientes con diabetes mellitus recibir en sus domicilios los dispositivos de monitorización continua de glucosa y el material fungible. El nuevo sistema, según el conseller, evitará a los pacientes desplazamientos periódicos a centros sanitarios, ya que se les entregará en el domicilio que indiquen, lo que va a suponer "una mejora de la accesibilidad, la continuidad asistencial y el seguimiento clínico de las personas con diabetes de la Comunidad Valenciana".

"Las personas que necesitan estos dispositivos deben poder disponer de ellos con mayor agilidad, con menos desplazamientos y con un modelo más cómodo y adaptado a su vida diaria", ha subrayado Gómez.

El conseller, este martes, durante la presentación de los dispositivos de glucosa para diabéticos / INFORMACIÓN

Por ello, el nuevo modelo de distribución a domicilio "no es solo una mejora logística, sino que es una forma de acercar la prestación sanitaria a las personas, de evitar trámites innecesarios y de reducir cargas para pacientes, familias y profesionales".

De este modo, ha añadido, "potenciamos la equidad, el acceso al tratamiento y la adherencia terapéutica, sobre todo para que aquellos pacientes con ciertas dificultades, como puede ser el caso de personas con dificultades de movilidad, población pediátrica o pacientes que residen alejados de los centros sanitarios".

Así se ha manifestado el titular de Sanidad durante el acto de presentación que ha tenido lugar en la Conselleria de Sanidad y que ha contado con la asistencia de la directora general de Farmacia, Elena Gras, el director general de Atención Primaria, Carlos Momparler, el coordinador del Plan de Diabetes, Vicente Campos, así como los representantes de las asociaciones de pacientes con diabetes de la Comunitat Valenciana.

Seguimiento clínico más personalizado

Los sistemas de monitorización continua de glucosa constituyen una herramienta fundamental para mejorar el control glucémico y la calidad de vida de las personas con diabetes cuando se acompañan de educación terapéutica estructurada y seguimiento clínico continuado, según un comunicado de la Generalitat.

El nuevo modelo abarca desde la prescripción, educación del paciente en el manejo de los dispositivos y un seguimiento exhaustivo del tratamiento por parte del personal sanitario, lo que va a permitir al paciente un mayor control de la enfermedad y mejorar su calidad de vida.

Actualmente, alrededor de 27.000 pacientes utilizan estos sistemas en el sistema sanitario, y según el conseller, "la incorporación de estos pacientes al nuevo modelo se va a llevar a cabo de forma progresiva desde el día 9 de junio, comenzando por los usuarios de los dispositivos de monitorización mayoritariamente implantados y extendiéndose posteriormente al resto de sistemas incluidos en el programa".

Así, la Comunidad se suma a otras comunidades autónomas que han desarrollado programas de envío domiciliario de sensores de glucosa, aunque incorpora como elemento diferencial una gestión integrada y coordinada directamente desde el sistema sanitario público valenciano.

Agilidad en los tratamientos

'"Home Delivery" permitirá avanzar hacia "un sistema más ágil, coordinado y centrado en el paciente", en el que la prescripción, la incorporación al programa, la gestión logística y el seguimiento clínico van a estar coordinados desde los propios sistemas corporativos de la Conselleria de Sanidad, eliminando la necesidad de documentación en papel.

De hecho, será desde cada departamento de salud, y a través de comisiones multidisciplinares integradas por profesionales de Atención Primaria, endocrinología, enfermería, farmacia, informática y suministros, los que van a coordinar la implantación del nuevo modelo de distribución en su ámbito asistencial.

38 millones

La Conselleria de Sanidad ha realizado una inversión anual en los dispositivos y material fungible para el control automatizado de glucosa en sangre superior a los 38 millones de euros, así como en la incorporación del nuevo sistema digitalizado para la distribución domiciliaria "Home Delivery".

Por su parte, durante este año, desde el Plan de diabetes de la Comunitat Valenciana se ha potenciado el desarrollo de protocolos clínicos y criterios de intervención en Atención Primaria para los 621.000 pacientes con diabetes en tratamiento en la Comunitat Valenciana con una inversión anual en productos farmacéuticos superior a los 400 millones de euros.