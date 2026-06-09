La Aemet lo confirma: el tiempo en Alicante "encapota" el cielo y llegan las lluvias
Aunque se experimentarán fenómenos tranquilos, el contraste nuboso con el progresivo aumento de temperaturas generará mayor sensación de humedad
La Agencia Estatal de Meteorología ha confirmado que este martes la provincia de Alicante vivirá un cierto contraste de temperaturas y fenómenos si comparamos las distintas comarcas, especialmente cuando hablamos de zonas del litoral frente al interior del territorio alicantino.
La sensación de bochorno en el litoral puede aumentar debido al a humedad y las máximas, que se situarán en torno a los 28 grados en la mayoría de capitales costeras. En Orihuela las máximas marcarán 30 grados. En el interior, sin embargo, temperaturas más ligeras y cielos igualmente encapotados donde podrán darse precipitaciones pequeñas a lo largo de la jornada. En Alcoy, llega la niebla y los cielos aún más nubosos de cara a mañana, donde pueden experimentarse más lluvias.
Alicante
Jornada de cielos nubosos, con ascenso hasta una máxima de 28 grados y una mínima de 20. Existe un 20% de probabilidad de precipitaciones durante las horas centrales del día, lo que puede aumentar la sensación de humedad y bochorno. Aemet marca una humedad relativa mínima y máxima de 55 / 95, lo que significa que el contraste entre sensaciones térmicas al o largo del día será notable.
Elche
El día se presenta nuboso a excepción de las horas centrales de la jornada, en el que se despejará, con calor más marcado en el interior del término: máxima de 30 grados y mínima de 20.
Benidorm
En la costa dominará el ambiente agradable, con cielo despejado y temperaturas contenidas: máxima de 27 grados y mínima de 20. No se esperan precipitaciones ni cambios de tiempo.
Elda
La jornada apunta a sol y amplitud térmica, con una máxima de 30 grados y una mínima de 17, más fresca a primera hora. El viento será en general flojo, con brisas que irán cambiando, y no se esperan precipitaciones a pesar de que los cielos podrán estar parcialmente nubosos.
Torrevieja
Cielos encapotados y temperaturas que bajan un poco en el litoral de la Vega Baja: máxima de 26 grados y mínima de 21.
Orihuela
Suben las temperaturas con máxima de 30 grados y mínima de 20. El día comenzará con cielos especialmente nubosos que se despejarán a mitad de jornada, aunque pueden volver a encapotarse las últimas horas del día.
Alcoy
El tiempo irá de menos a más en cuanto a nubosidad baja: tarde y noche con posible niebla como protagonista, aunque el día se mantiene sin lluvias. Se esperan máxima de 28 grados y mínima de 17.
Dénia
En Dénia dominarán las nubes, con cielos muy cubiertos a lo largo de la jornada. Las temperaturas marcarán máximas de 26 grados y mínima de 19. Es probable que puedan experimentarse ligeras precipitaciones a lo largo de la mañana.
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