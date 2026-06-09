La Aemet lo confirma: el tiempo en Alicante "encapota" el cielo y llegan las lluvias

La Agencia Estatal de Meteorología ha confirmado que este martes la provincia de Alicante vivirá un cierto contraste de temperaturas y fenómenos si comparamos las distintas comarcas, especialmente cuando hablamos de zonas del litoral frente al interior del territorio alicantino.

La sensación de bochorno en el litoral puede aumentar debido al a humedad y las máximas, que se situarán en torno a los 28 grados en la mayoría de capitales costeras. En Orihuela las máximas marcarán 30 grados. En el interior, sin embargo, temperaturas más ligeras y cielos igualmente encapotados donde podrán darse precipitaciones pequeñas a lo largo de la jornada. En Alcoy, llega la niebla y los cielos aún más nubosos de cara a mañana, donde pueden experimentarse más lluvias.

Alicante

Jornada de cielos nubosos, con ascenso hasta una máxima de 28 grados y una mínima de 20. Existe un 20% de probabilidad de precipitaciones durante las horas centrales del día, lo que puede aumentar la sensación de humedad y bochorno. Aemet marca una humedad relativa mínima y máxima de 55 / 95, lo que significa que el contraste entre sensaciones térmicas al o largo del día será notable.

Elche

El día se presenta nuboso a excepción de las horas centrales de la jornada, en el que se despejará, con calor más marcado en el interior del término: máxima de 30 grados y mínima de 20.

Benidorm

En la costa dominará el ambiente agradable, con cielo despejado y temperaturas contenidas: máxima de 27 grados y mínima de 20. No se esperan precipitaciones ni cambios de tiempo.

Elda

La jornada apunta a sol y amplitud térmica, con una máxima de 30 grados y una mínima de 17, más fresca a primera hora. El viento será en general flojo, con brisas que irán cambiando, y no se esperan precipitaciones a pesar de que los cielos podrán estar parcialmente nubosos.

Torrevieja

Cielos encapotados y temperaturas que bajan un poco en el litoral de la Vega Baja: máxima de 26 grados y mínima de 21.

Orihuela

Suben las temperaturas con máxima de 30 grados y mínima de 20. El día comenzará con cielos especialmente nubosos que se despejarán a mitad de jornada, aunque pueden volver a encapotarse las últimas horas del día.

Alcoy

El tiempo irá de menos a más en cuanto a nubosidad baja: tarde y noche con posible niebla como protagonista, aunque el día se mantiene sin lluvias. Se esperan máxima de 28 grados y mínima de 17.

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Dénia

En Dénia dominarán las nubes, con cielos muy cubiertos a lo largo de la jornada. Las temperaturas marcarán máximas de 26 grados y mínima de 19. Es probable que puedan experimentarse ligeras precipitaciones a lo largo de la mañana.