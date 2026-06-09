Tráfico en Alicante: más de 5 kilómetros de retenciones en la AP-7 por un accidente en La Vila

La mañana de este martes, 9 de junio de 2026, está dejando varias incidencias en las carreteras de la provincia de Alicante, con accidentes, cortes, obras y retenciones en algunos de los principales ejes viarios. Las complicaciones afectan especialmente a la CV-895 en Rojales, la AP-7, la A-7, la N-332 y la A-70.

La clave está en que no todas las incidencias tienen el mismo alcance: algunas implican calzada cerrada o corte, mientras que otras se limitan a carriles cortados, tráfico lento u obstáculos en la calzada. Por ello, conviene revisar el estado de la vía antes de iniciar cualquier desplazamiento.

Accidentes en Rojales y La Vila Joiosa

Una de las incidencias destacadas se ha registrado en la CV-895, a la altura de Rojales, donde figura un accidente en el kilómetro 1,589, en sentido decreciente y situado en calzada.

También se ha notificado un accidente en la AP-7, a la altura de La Vila Joiosa, en el kilómetro 664,0, igualmente en sentido decreciente. En este caso, la incidencia aparece asociada a un carril cortado, por lo que puede provocar ralentizaciones en la zona.

Cortes por obras y calzada cerrada

Entre las incidencias con mayor impacto figura un corte en la AP-7 a la altura de Alicante, en el kilómetro 697,9, en sentido creciente, debido a obras graves.

Además, la A-7 en Crevillent presenta un corte en el kilómetro 529,5, en sentido decreciente, con la calzada cerrada. Esta situación puede afectar a los desplazamientos por uno de los corredores principales del sur de la provincia.

Retenciones en Torrevieja y Alicante

La circulación también se está viendo afectada por tráfico lento en la N-332, a la altura de Torrevieja, en el kilómetro 57,750, en ambos sentidos.

A esta incidencia se suma una retención en la A-70, en Alicante, en el kilómetro 11,0, en sentido decreciente, también con circulación lenta.

Obstáculos y carriles cortados por obras

En la AP-7, a la altura de La Vila Joiosa, se ha comunicado además un obstáculo en calzada en el kilómetro 664,332, en sentido decreciente, con carril estrecho.

Las obras también afectan a varios puntos de la red viaria. En la AP-7 en Torrevieja, el kilómetro 759,2 presenta un carril cortado por obras en sentido decreciente. En la A-7, hay incidencias similares en Redován, en el kilómetro 544,0, y en San Isidro, en el kilómetro 533,9, ambas en sentido creciente.

Más al norte, la AP-7 registra carriles cortados por obras en Altea, en el kilómetro 633,1 en sentido creciente, y en Calp, en el kilómetro 632,2 en sentido decreciente. También aparece afectada la A-7 en Atzeneta d’Albaida, en el kilómetro 429,5, en sentido decreciente.

Recomendaciones para los conductores

Ante este escenario, los conductores que tengan previsto circular por la provincia de Alicante deberían consultar el estado del tráfico antes de salir, especialmente si su ruta pasa por la AP-7, A-7, N-332, A-70 o CV-895.

También es recomendable aumentar la distancia de seguridad, moderar la velocidad en zonas con carriles estrechos u obras y prever tiempos de viaje más largos en los accesos a Alicante, Torrevieja, Crevillent, Rojales y La Vila Joiosa.