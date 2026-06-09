Visto bueno de Barcala a la celebración de los bous al carrer en El Moralet de Alicante

La partida de El Moralet, ubicada en el norte del término municipal de Alicante y que limita con las localidades de San Vicente del Raspeig y Agost, tendrá un año más sus tradicionales bous al carrer. Este martes la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Alicante, presidido por el alcalde Luis Barcala, ha acordado emitir la pertinente declaración favorable para que se lleven a cabo los festejos.

Así lo suscribe la concejala de Participación Ciudadana y Partidas Rurales, Cristina García, y el equipo de gobierno da el visto bueno a los acontecimientos taurinos que se celebrarán entre el 20 y el 23 de agosto y entre los días 27 y 30 del mismo mes.

De esta manera, el Consistorio se basa en el requisito del Consell, dispuesto en el Decreto 31/2015, y la aprobación queda condicionada “al estricto cumplimiento y obtención de todas las demás autorizaciones, permisos o requisitos” que “resulten exigibles”. Entre otros, el compromiso por parte de la entidad que organiza el festejo, la Asociación Cultural Taurina Moralet, de “abstenerse de iniciar o continuar el festejo” en caso de que se emitan declaraciones de riesgo “importante” por precipitaciones en la zona por parte de la Aemet, la Agencia Estatal de Meteorología.

Argumentos

Otro de los argumentos favorables a la celebración procede, según el acuerdo de la Junta, de la exposición de motivos del decreto autonómico correspondiente, que “es muy claro cuando señala y constata la necesaria protección y apoyo que este tipo de festejos taurinos debe tener por parte de la administración”. En este sentido, recuerdan que dicho apoyo “sirve para fomentar el mantenimiento y la consolidación de una fiesta tradicional y celebrada desde muchos años atrás, que forma parte del patrimonio cultural valenciano y español”.

Así, también se recurre a las sentencias judiciales que se emitieron después de la prohibición del festejo taurino en El Moralet por parte del tripartito de izquierdas, que gobernó en el Ayuntamiento de Alicante entre 2015 y 2017.

En 2018 el PP, que recuperó la Alcaldía de la mano de Luis Barcala, volvió a permitir la celebración de este festejo a través de una iniciativa de urgencia. Un año más tarde, en agosto de 2019, el juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Alicante dictó la inadmisión de un recurso de la Asociación Dignidad Animal contra el acuerdo de la Junta de Gobierno que sirvió para recuperar el festejo un año antes.

La sentencia se bastó en la “intolerancia absoluta” de la entidad contra los festejos taurinos, y fue ratificada por el Tribunal Superior de Justicia en enero de 2022, tal como también recoge el acuerdo actual de la Junta de Gobierno.

En la etapa del tripartito el festejo se denegó porque el equipo de gobierno consideró que no se trataba de una actividad de utilidad pública y por llevarse a cabo en un suelo protegido como rambla. Cabe recordar que en aquel momento uno de los grupos que integraban el ejecutivo local era Guanyar, que ostentaba la Concejalía de Protección Animal con Marisol Moreno al frente.