Más de 100 familias se quedan sin poder escolarizar a sus hijos de entre 0 y 3 años en escuelas municipales de Alicante

Sin plazas para todos. Es la conclusión que se desprende ante el dato de las 105 familias que pasan a estar en lista de espera para poder escolarizar a sus hijos en escuelas infantiles municipales para el curso 2026-207. En total, el 45 % de las solicitudes no han podido ser respondidas con una plaza, ya que en total el Ayuntamiento ha recibido 231 peticiones en este aspecto.

Son los datos de la demanda de matriculación de niños de entre 0 y 3 años en centros públicos de Alicante, que el grupo municipal del PSOE ha criticado porque sitúan a 105 niños en listo de espera, una cifra algo inferior a la del curso pasado, cuando el número de infantes que se quedaron sin plaza inicialmente fue de 125.

Según expresan desde el principal grupo de la oposición en el Ayuntamiento que preside el alcalde Luis Barcala, (PP), esto se debe a que “la oferta del Ayuntamiento es muy inferior a la demanda”. El concejal Emilio Ruiz, del PSOE, señala que esta situación “evidencia la necesidad de construir una tercera escuela infantil municipal”, y señala al alcalde por considerar que “falta planificación” y que muestra “desinterés por la escuela pública”.

Actualmente existen dos escuelas infantiles municipales en la ciudad de Alicante. Una es Els Xiquets, ubicada entre Ciudad Jardín y Virgen del Remedio y que cuenta con capacidad para 100 alumnos; y otra es Siete Enanitos, que puede acoger un máximo de 113 niños en instalaciones provisionales situadas en el colegio Antonio Ramos Carratalá, entre El Pla y Carolinas Bajas, en la parte más próxima al monte Benacantil, aunque el Ayuntamiento se comprometió a consolidar su ubicación definitiva en la Zona Norte.

Los socialistas, además, consideran que “la situación es especialmente preocupante en el tramo de dos años”, donde “casi nueve de cada diez familias que solicitaron plaza se han quedado sin ella”, tal como figura en las listas definitivas de admitidos publicadas por el Patronato de Escuelas Infantiles.

Según Emilio Ruiz, estos datos “demuestran de forma incontestable que la oferta actual de escuelas infantiles municipales es insuficiente para atender la demanda existente en la ciudad”. Cabe recordar que una de las medidas impulsadas por el PP desde el Consell en la actual legislatura ha sido la gratuidad del acceso a este tipo de escuelas, tanto públicas como privadas, aunque la falta de oferta en Alicante ha dejado sin acceso a algunas familias, por lo que el PSOE exige la construcción de una tercera escuela infantil municipal.