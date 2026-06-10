El 71 % de los profesores encuestados aboga por suspender la huelga indefinida

La huelga indefinida de profesores se suspende. Así lo han votado más de 12.500 docentes, el 71 % del profesorado que se ha mostrado partidario de continuar con la misma estrategia de presión después de cinco semanas de paro en las aulas. Todo ello, pese a que el 87 % de los profesores encuestados por el STEPV, CC OO, UGT y la Coordinadora de Asambleas Docentes del País Valenciano ha rechazado firmar un acuerdo global con la Conselleria de Educación y por tanto la última oferta lanzada este 9 de junio. En total, el referéndum ha recibido 30.238 respuestas.

La opinión expresada por los docentes implica regresar a las aulas durante el tiempo que los sindicatos consideren necesario y plantear, a partir de ahí, definir el modelo de lucha que vean conveniente, paros en días alternos, seguidos o incluso el próximo curso. La medida se hará efectiva a partir de este viernes, pero sigue abierta la posibilidad de continuar con las movilizaciones.

La ventaja de esta opción, según ha explicado el STEPV, es que se podría reactivar la huelga en el momento que se quisiera, sin tener que esperar los plazos legales como ocurriría si se desconvoca. De hecho, el 55 % de (4.021 votaciones) ha abogado por mantener la lucha docente el próximo curso.

Son los primeros resultados hechos públicos a las 20 horas después de que el cuestionario haya estado abierto 24 horas para darle una respuesta al departamento de Carmen Ortí este jueves, en la nueva reunión de negociación convocada a las 9 horas, cuando se cumple el primer mes de la huelga indefinida.

Pese al rechazo del acuerdo en su conjunto, el 82% de los profesores participantes se ha mostrado a favor de suscribir la propuesta para la simplificación burocrática; mientras que el 54 % ha tumbado la propuesta de Educación para mejorar las infraestructuras educativas.

El "no" más contundente ha sido sobre la subida salarial de 200 euros en tres años, de un 90 % de los docentes encuestados. El 78% de los votantes ha rechazado también firmar un acuerdo parcial para la Formación Profesional (FP) y el mismo porcentaje ha expresado lo mismo sobre el aumento de plantillas ofrecido; el 70% se ha mostrado en contra de las medidas para mejorar la inclusión educativa y la bajada de las ratios; el 84 % se ha negado a apoyar el plan autonómico para mejorar el valenciano.

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