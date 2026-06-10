Alicante Futura e IFA firman una alianza para impulsar la economía y la innovación

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, y el director general de la IFA, Alejandro Morant, han firmado este miércoles una alianza por la que la Institución Ferial de Alicante se alinea con la estrategia municipal de innovación Alicante Futura y Alia en materia de economía y fomento del empleo.

Según han informado a través de un comunicado, ambas partes se comprometen a colaborar y compartir recursos y espacios a través de la Agencia Local de Desarrollo, para la promoción de la ocupación laboral. Barcala y Morant han destacado la importancia de esta colaboración para reforzar el eje funcional Alicante-Elche y el desarrollo económico, el empleo y la promoción nacional e internacional.

El convenio suscrito entre Impulsalicante e IFA reconoce los efectos multiplicadores que la institución ferial genera sobre la actividad económica de Alicante y su área de influencia territorial, así como sobre la potenciación de su imagen a nivel nacional e internacional. Además, se abre una colaboración en distintas materias como en empleo al permitir que los prospectores de Impulsalicante puedan ir a captar ofertas de la institución y empresas que concurran en los certámenes feriales para darlas a conocer en su Portal de Empleo.

IFA también se suma al impulso de la innovación, la sostenibilidad y el desarrollo económico a través de la estrategia Alicante Futura y Alia, suscribiendo el protocolo de colaboración mediante el que se reconoce a la institución ferial con el sello de ‘Alicante Futura Committed Partner’ como reflejo de su compromiso con la innovación y el desarrollo de la ciudad. Además, se genera una red colaborativa con la puesta a disposición de espacios en condiciones ventajosas para ambas partes destinados a la organización de eventos y promoción de la actividad económica.

En este sentido, IFA se compromete a colaborar activamente en la Estrategia Alicante Futura y Alia en líneas de acción como: Alicante Futura Lab (captación de talento), Alicante Futura Sandbox (desarrollo de proyectos de innovación como campo de experimentación), Alicante Futura Summit (participación en eventos de networking), presencia en eventos y actividades de divulgación, así como en el Portfolio de Proyectos de Innovación y en la Red de Colaboradores y la Red de Embajadores de Alia.

Más de 70 colaboradores de Alicante Futura ha firmado acuerdos con más de 70 empresas, entidades e instituciones que se suman a la estrategia impulsada por el Ayuntamiento de Alicante para contribuir a generar este ecosistema de innovación en la ciudad. Recientemente se han sumado entidades como la CEV, la Autoridad Portuaria de Alicante, el Banco Sabadell, Ineca, Jovempa o el Festival de Cine de Alicante, entre otros muchos, demostrando la enorme influencia que cobra la estrategia Alicante Futura como agente aglutinador y dinamizador del ecosistema innovador de Alicante.

El acto ha contado también con la presencia de la concejala de Empleo y Fomento y responsable de Impulsalicante, Mari Carmen de España, el director general de Empleo, Fomento Empresarial y Nueva Economía del Ayuntamiento de Alicante, Vicente Seguí; la gerente de Impulsalicante, Elisa Díaz y los responsables de IFA, Antonio Ruiz, director de Certámenes y Ferias, y María Serrano, directora financiera.