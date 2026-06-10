Alicante se une a un ensayo internacional para mejorar el manejo de un cáncer raro de la sangre que afecta a la médula

El Hospital General Universitario Doctor Balmis de Alicante participará en un ensayo clínico internacional que busca mejorar el tratamiento de la mielofibrosis, un tipo poco frecuente de cáncer de la sangre que afecta a la médula ósea. Los tumores de la sangre son los quintos más frecuentes entre la población. La mielofibrosis es un tipo de neoplasia en el que la médula se sustituye por tejido cicatricial (fibrosis). Se clasifica como una forma de leucemia crónica y conlleva un riesgo de hasta un 20 % de progresar a leucemia mieloide aguda.

El estudio, impulsado por la farmacéutica Novartis, ha sido autorizado en España el pasado 1 de junio y se encuentra todavía en fase inicial, sin haber comenzado el reclutamiento de pacientes. Se trata de un ensayo clínico de fase III —la etapa más avanzada antes de la posible aprobación de un medicamento— en el que participarán casi 300 pacientes a nivel internacional.

La mielofibrosis es una enfermedad poco común en la que la médula ósea, encargada de producir las células sanguíneas, va siendo sustituida por tejido fibroso. Esto provoca síntomas como anemia, fatiga intensa o el aumento del tamaño del bazo, lo que puede afectar de forma notable a la calidad de vida de los pacientes.

La mielofibrosis es un tipo poco frecuente de cáncer de la sangre que afecta a la médula ósea / INFORMACIÓN

Enfermedad rara

Al tratarse de una enfermedad rara, los avances terapéuticos suelen ser más lentos, por lo que la puesta en marcha de nuevos ensayos clínicos resulta clave.

El ensayo evaluará la eficacia de combinar dos medicamentos: ruxolitinib, un tratamiento ya utilizado en esta enfermedad, y pelabresib, un fármaco en investigación. En este sentido, el objetivo principal es comprobar si esta combinación mejora los resultados actuales, reduciendo el tamaño del bazo y aliviando los síntomas tras 24 semanas de tratamiento.

Además, los investigadores analizarán otros aspectos relevantes como la supervivencia de los pacientes, la evolución de la enfermedad o su impacto en la calidad de vida.

Hospital Sant Joan de Déu

Hematología

En España, el estudio contará con la participación del hospital murciano Virgen de la Arrixaca, el de Salamanca y el área de salud de León y El Bierzo así como otros hospitales de referencia en Hematología como el Hospital Clinic de Barcelona, el Hospital Universitari Vall d'Hebron, el Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid y el Hospital Universitario de Navarra.

También figuran el Hospital Universitario Donostia, el Hospital Universitario Ramón y Cajal, el Hospital Universitario Regional de Málaga, el Hospital Universitario Quirónsalud Madrid y el Institut Català d'Oncologia (Girona y L'Hospitalet).

La implicación de centros tan variados sitúa a varias comunidades dentro de una red internacional de investigación en enfermedades hematológicas, facilitando el acceso de los pacientes a terapias innovadoras que aún no están disponibles de forma general.

Más afectados

El que el estudio se encuentre en fase III indica que ya existen datos previos que respaldan su potencial, aunque todavía es necesario confirmar su eficacia y seguridad en un mayor número de pacientes.

Por el momento, el ensayo no ha comenzado a incluir participantes, por lo que los hospitales implicados iniciarán próximamente los preparativos para seleccionar a los pacientes que cumplan los criterios establecidos.

Aunque habrá que esperar a los resultados, este tipo de investigaciones representan un paso más hacia tratamientos más eficaces y personalizados, especialmente en el ámbito de las enfermedades raras, donde cada avance puede marcar una diferencia significativa