Asambleas docentes de Alicante se muestran a favor de firmar microacuerdos con el Consell, pero no la oferta al completo

Profesores de Alicante han vuelto a echarse a la calle este miércoles para alzar la voz en defensa de un acuerdo "digno" para mejorar las condiciones laborales y salariales del colectivo de profesionales en el ecuador de la quinta semana de huelga indefinida. Lo han hecho cortando el tráfico durante más de dos horas de la calle México, desde la conocida como rotonda del barco, (que conecta con la autovía A-31) y la Gran Vía de Alicante, pasadas las 7:30 horas. Han sacado incluso los pupitres al asfalto.

La protesta se suma a la manifestación que hay programada, a partir de las 10 horas desde las escaleras del IES Jorge Juan hasta el Ayuntamiento. La movilización, que se ha visto desinflada tanto en las calles como en las aulas (el seguimiento ha caído al 3,49 % según la conselleria), debido a incapacidad económica del profesorado a sostener con el mismo impacto el parón en las aulas, se produce en una jornada decisiva. Los trabajadores de la enseñanza pública tienen hasta las 20 horas para votar si respaldan o no la oferta ofrecida por la Conselleria de Educación para desconvocar la huelga.

Los sindicatos STEPV, UGT y CC OO ( apoyados por la Coordinadora de Asambleas Docentes del País Valenciano CADPV, CGT, CSO, CNT, COS i Docents en Lluita) han abierto una consulta a sus afiliados, que suman el 70 % del profesorado, para decidir sobre el documento ya que han de dar una respuesta en el nuevo encuentro del jueves con Educación. El plazo para contestar, individualmente y de forma anónima, o bien de forma colectiva, termina a las 20 horas de este miércoles. En la consulta se incluyen preguntas sobre el acuerdo, la continuidad de la huelga y las próximas acciones a realizar.

Profesores con los pupitres en la calle México de Alicante este miércoles / INFORMACIÓN

Mientras se desarrollan las votaciones, las asambleas docentes de los centros educativos también se están reuniendo para exponer sus opiniones sobre el ofrecimiento del Consell. Diversos colegios e institutos de la capital alicantina están exhibiendo su consenso en torno a no firmar el acuerdo general y debatiendo si firmar algún microacuerdo o no.

De momento, lo que más convence es la batería de medidas para simplificar la burocracia a los docentes, mientras que la subida salarial firmada por CSIF y ANPE de 200 euros de aquí a 2028 sigue siendo una cortapisa para muchos, mientras que el plan para reducir las ratios ya empieza a convencer. También están mostrando un sentir generalizado a favor de continuar en septiembre con movilizaciones y plantear huelgas puntuales. Así lo han expresado en una reunión conjunta celebrada esta mañana docentes del IES Cabo de la Huerta, Virgen del Remedio, Figueras Pacheco, Mare Nostrum, Antonio José Cavanilles, Joaquín Sorolla, Jorge Juan, Las Lomas, San Blas, Agost, Bahía de Babel, entre otros.

Profesores cortando el tráfico en la calle México de Alicante, este miércoles / INFORMACIÓN

La propuesta autonómica

La Conselleria de Educación envió el martes a los cinco sindicatos presentes en la mesa sectorial el último documento de cara a alcanzar un acuerdo global para la mejora y transformación de la educación pública que contempla una inversión total de 3.338,26 millones de euros entre 2026 y 2031, y la incorporación de 7.742 docentes, de ellos 5.000 nuevas contrataciones. El plan, elaborado tras la reunión de ayer entre ambas partes, incluye actuaciones en infraestructuras, contratación de profesorado, reducción de ratios, digitalización de la gestión educativa y mejoras salariales para el personal docente con el objetivo de reforzar la calidad de la enseñanza pública y adaptar los centros a las necesidades de las próximas décadas en un intento de conseguir el OK de los representantes de los trabajadores de la enseñanza y la desconvocatoria de una huelga histórica que está ya en su quinta semana.

Maestros del colegio La Aneja de Alicante también han sacado los pupitres al parking para protestar este miércoles / INFORMACIÓN

Se trata de lo que llaman "Acuerdo global para la mejora y transformación de la educación pública en la Comunitat Valenciana". El documento establece una hoja de ruta plurianual que prevé una inversión de 661 millones de euros en 2026, cifra que aumentará progresivamente hasta superar los 932 millones en 2029. Los recursos se distribuirán entre programas de modernización de centros, contratación de profesorado, ampliación de servicios educativos y mejora de las condiciones laborales del personal docente. Educación también ha remitido a los sindicatos dos anexos, uno sobre la evolución retributiva y otro sobre las actuaciones previstas en infraestructuras.