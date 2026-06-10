Crece la oposición vecinal contra la Zona Azul y Naranja en Alicante

El rechazo a la Zona Azul y Naranja en Alicante se multiplica. Después de que el pasado mes de mayo las asociaciones vecinales de Alipark y El Templete de Benalúa iniciaran una recogida de firmas en contra de la ampliación de los espacios de estacionamiento de pago, ahora son dos nuevas asociaciones vecinales las que se han sumado a esta oposición. Se trata de las de San Antón y El Pla, que han expresado su preocupación por la extensión del pago por aparcar en la calle.

El movimiento vecinal cogió forma contra la ampliación de las zonas de pago tras hacerse público el nuevo contrato municipal, que incluye más de 3.000 nuevas plazas de aparcamiento que se ubicarán en los barrios de Ensanche-Diputación, Benalúa, Alipark y Princesa Mercedes. Los vecinos acusaron al Ayuntamiento de falta de información y de no promover la participación en un proyecto que prevé pasar de 1.800 plazas a cerca de 5.000 en estacionamientos de pago.

Ahora, las dos asociaciones citadas se suman por “compartir su preocupación por la extensión del pago por estacionar” y las entidades han acordado convocar una reunión abierta el martes 16 de junio para “coordinar acciones y sumar esfuerzos” ante una medida que consideran “perjudicial para vecinos, trabajadores, comerciantes y usuarios” de los distintos barrios afectados. Uno de estos barrios afectados no es, precisamente, El Pla, aunque Mateo Pinheiro, vocal de la Asociación de Vecinos, justifica su postura con “la solidaridad por lo que pueda ocurrir en otros barrios de Alicante” y ante “el temor a que se amplíen los espacios de Zona Azul”, ya que “la ordenanza contempla esta posibilidad”.

La convocatoria del próximo martes, anunciada por la Asociación de Vecinos de Alipark, se dirigirá a las asociaciones vecinales de Alicante en su conjunto y a las organizaciones de comerciantes y colectivos ciudadanos para “crear un frente común que defienda alternativas al modelo planteado por el Ayuntamiento”. Según creen las entidades vecinales firmantes, “el problema del aparcamiento en la ciudad no puede resolverse mediante la ampliación de espacios de pago”, sino “a través de soluciones que tengan en cuenta las necesidades reales de los residentes y de la actividad económica de los barrios”.

Situación del contrato

El pliego de este proyecto, sin embargo, fue recurrido ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales por dos de las empresas interesadas en su gestión. Eso hizo asegurar al ejecutivo local de Luis Barcala que esperaría a la resolución para tomar una decisión y que tendría en cuenta los argumentos planteados de cara al futuro contrato. Los recursos provocaron la suspensión del concurso por orden de paralización del TACRC hasta resolver las reclamaciones de las dos empresas.

Más plazas

La convocatoria del procedimiento de licitación se aprobó el pasado 7 de abril por parte de la Junta de Gobierno Local. En dicho expediente se detalla que el contrato incluye también la necesaria construcción de un nuevo depósito municipal de vehículos en la Vía Parque, en el entorno de Rabasa y San Agustín. De hecho, el elevado coste que supondrá esta infraestructura para la empresa responsable es, según detalló el gobierno local, la razón por la que la extensión del contrato se ha aumentado hasta casi las dos décadas.

Entre las principales novedades que incluirá el servicio, de acuerdo con el ejecutivo de Luis Barcala, destaca la incorporación de 2.542 nuevas plazas naranja en los barrios de Ensanche-Diputación, Benalúa Sur, el entorno de los juzgados y Princesa Mercedes. Además, los residentes podrán hacer uso de estos espacios de forma gratuita, en vez de con un precio bonificado como hasta ahora, de 30 céntimos de lunes a viernes y 15 céntimos los sábados. El resto, unas 535, serán en zona azul en rotación.

La decisión constata la marcha atrás del ejecutivo municipal en la creación de casi 8.000 nuevas plazas de zona azul y naranja, que finalmente quedarán en menos de la mitad. El Ayuntamiento de Alicante rebajó sus pretensiones para incrementar el estacionamiento regulado tras las críticas vecinales y aseguró que no afectaría a la gran mayoría de barrios que alzaron la voz contra la medida. Además, también se decidió que las plazas destinadas a residentes fueran gratuitas en toda la ciudad (tanto las nuevas como las existentes) y que permitan a los vecinos hacer uso de ellas hasta cinco días consecutivos, también en zonas adyacentes. Con el nuevo contrato, San Blas, Campoamor, Altozano, Carolinas Bajas, El Pla-Hospital y Playa de San Juan no tendrán nuevas plazas de aparcamiento en zona azul ni naranja.