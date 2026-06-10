Los farmacéuticos lanzan una campaña para prevenir los efectos del calor extremo

El Consell Valencià de Col·legis de Farmacèutics, integrado por los Colegios Oficiales de Farmacéuticos de Castellón, Valencia y Alicante, ha puesto en marcha la campaña "Contra el calor, tu farmacia la mejor aliada", una iniciativa divulgativa dirigida a reforzar la prevención de los problemas de salud asociados a las altas temperaturas desde el ámbito de la farmacia comunitaria.

La campaña se enmarca en el Programa de Prevención y Atención de los Problemas de Salud derivados de las Temperaturas Extremas en la Comunitat Valenciana, impulsado por la Conselleria de Sanidad, que permanecerá activo del 18 de mayo al 30 de septiembre.

Su objetivo es minimizar los efectos adversos que el calor extremo puede provocar en la salud de la población, especialmente en los colectivos más vulnerables, mediante actuaciones preventivas, recomendaciones sanitarias y sistemas de información y alerta dirigidos tanto a profesionales sanitarios como a la ciudadanía. En este contexto, la red de farmacias comunitarias de la Comunitat desempeña un papel esencial como punto sanitario de proximidad, accesible y distribuido en todo el territorio.

Consejos sanitarios

A través de esta campaña, los farmacéuticos ofrecerán información y consejo sanitario sobre cómo prevenir riesgos asociados al calor, con especial atención a personas mayores, pacientes crónicos, personas polimedicadas, niños y otros grupos especialmente sensibles.

La iniciativa contará con una serie de infografías y materiales divulgativos que se difundirán durante el periodo estival y que abordarán seis ámbitos clave desde una perspectiva farmacéutica: la precaución con determinados medicamentos durante los episodios de altas temperaturas, la correcta conservación de medicamentos termolábiles, los riesgos de los medicamentos fotosensibilizantes, la importancia de una adecuada hidratación y alimentación, la protección frente al sol y la detección y actuación ante signos de agotamiento por calor o golpe de calor.

El calor irrumpe en las aulas de Alicante: más de 30 grados y primeras lipotimias entre el alumnado / Rafa Arjones

Afección en los tratamientos

Uno de los aspectos diferenciales de la campaña es su enfoque centrado en el medicamento. Las altas temperaturas pueden influir en determinados tratamientos o agravar situaciones relacionadas con la deshidratación, por lo que resulta fundamental que la ciudadanía consulte con su farmacéutico ante cualquier duda sobre la toma, conservación o transporte de sus medicamentos durante el verano.

Además, la campaña recuerda la importancia de mantener la cadena de frío en aquellos medicamentos que requieren refrigeración, evitar la exposición solar cuando se están utilizando medicamentos fotosensibilizantes y seguir las recomendaciones adecuadas para el uso correcto del fotoprotector.

Beber agua

E insiste en la necesidad de beber agua de forma regular, incluso antes sentir sed, evitar bebidas alcohólicas o azucaradas y prestar atención a los síntomas que pueden alertar de un problema de salud asociado al calor.

Los tres colegios farmacéuticos publicarán en sus páginas web un báner con acceso directo a la página de Salud Pública del Sistema de Vigilancia de Temperaturas Extremas de la Comunitat Valenciana, desde donde los profesionales podrán consultar el nivel de riesgo de su zona y acceder a recomendaciones actualizadas frente al calor diurno y nocturno.

Desde el Consell Valencià de Col·legis de Farmacèutics se subraya que la prevención es una herramienta fundamental para reducir el impacto de las altas temperaturas sobre la salud.

En este sentido, la farmacia comunitaria constituye un recurso sanitario clave por su cercanía, capilaridad y capacidad para trasladar recomendaciones fiables, especialmente en periodos de mayor riesgo.