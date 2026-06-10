El futuro del Parque Central de Alicante: firma del convenio este año y con el Ayuntamiento pendiente del presupuesto
Adif reserva financiación para las futuras obras mientras el gobierno local explora fórmulas que van desde el uso de remanentes a la solicitud de fondos europeos
El futuro del Parque Central de Alicante empieza a concretarse. La reunión entre el Ministerio de Transportes, el Ayuntamiento de Alicante y la Generalitat Valenciana para estudiar el convenio que marcará la ejecución de las obras se salda con diferentes compromisos. El objetivo de las administraciones es firmar el acuerdo antes de que finalice este año. En cuanto a los fondos para la futura infraestructura, Adif anuncia que ya ha reservado presupuesto para ello, mientras el gobierno municipal de Luis Barcala busca fórmulas para su financiación.
En el encuentro, que se ha celebrado este miércoles, las distintas administraciones han estudiado el borrador de convenio propuesto por el ministerio de Transportes. El Ayuntamiento alicantino ha planteado una batería de propuestas técnicas y en materia urbanística (principalmente centradas en que la ejecución del Parque Central se lleve a cabo de forma conjunta para garantizar que se acometan todos sus elementos) mientras que el Consell trasladará sus aportaciones en los próximos días.
Según fuentes de Adif, con la vista puesta en la firma del convenio antes de que acabe el año, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias ya ha hecho una reserva presupuestaria para acometer el Parque Central de Alicante. En este sentido, apuntan que es imprescindible que todas las administraciones realicen también este trámite antes de la firma, de cara a seguir trabajando en una actuación clave para el desarrollo de la ciudad.
Por su parte, el Consistorio continúa explorando fórmulas para obtener los fondos necesarios para cumplir con el su porcentaje del presupuesto: 59 millones de un total de 347. Al respecto, las posibles vías que está valorando el ejecutivo de Luis Barcala incluyen la solicitud de fondos europeos, la posibilidad de usar remanentes o la utilización de los ingresos procedentes de la enajenación o comercialización de los suelos.
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